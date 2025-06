Největší výplata kariéry! Víc než na bitku s Kinclem se ale Muradov těší na... Řádění s pásem v ráji!

Vletí do klece v Edenu jako uzbecký kočovník do jurty, zasadí pár ran Patriku Kinclovi (35), chopí se pásu i milionové odměny a pak hurá v novém »sedmičkovém bávu« na dovolenou na Riviéru! Takový je ideální scénář Machmuda Muradova (35) v boji o prozatímního šampiona střední váhy Oktagonu.

Palce mu na bitevním place bude držet jeho partnerka a účastnice televizní reality show Love Island Sabina Karásková (25). Stejně jako Mach se už těší, až se za sobotním Oktagonem ohlédnou vítězně ve zpětném zrcátku z ráje Azurového pobřeží. Nejen to prozradil zamilovaný pár v rozhovoru pro Blesk...

Machu, těšíte se na zápas proti Kinclovi, s kterým nejste zrovna kamarád?Machmud: „Patrika respektuji, ale na pivo, jak říkáte tady v Česku, bych s ním rozhodně nešel. Na zápas se však těším moc.“



I protože z něj před šesti lety sešlo?

„Jasně, tehdy to neklaplo. Zkrachovalá organizace XFN mi totiž nevyplatila slíbené peníze, na kterých jsme byli předem domluveni.“



To za duel v Edenu si vyděláte rekordní sumu. Mělo by to být kolem 5 milionů Kč, je to pravda?

„Kolik, to vám neřeknu. (úsměv) Ale ano, máte pravdu, jde o moji největší výplatu kariéry. Dokonce je to víc, než jsem měl v UFC. Na druhou stranu tam ale byla daň až třicet procent.“



A jak s odměnou naložíte?

Machmud: „Největší odměna pro mě bude, až rozhodčí zvedne mou ruku. Ale samozřejmě zasloužená odměna bude užít si čas s rodinou a odjet společně na dovolenou.“

Sabina: „Mach není na materiální věci. Je skromný, a to na něm miluju.“ Machmud: „To ale ještě neví, že jsem si objednal novýho bavoráka řady sedm.“



Kam s ním tedy vyrazíte na dovolenou?

Sabina: „Hned týden po turnaji se sbalíme a vyrazíme do Cannes. Už to máme zařízené, takže jedeme bez ohledu na výsledek.“

Machmud: „Já si porážku v žádném případě nepřipouštím. Těším se, až s tím pásem budu běhat po Edenu a potom řádit na pláži.“



Sabino, ani u vás nepřipadá v úvahu, že by Mach nevyhrál?

„Pro mě bude vítěz vždycky. I proto ho nechci vidět na dně.“



Je to velké břemeno být partnerkou profi zápasníka?

„Náhodou je to úžasný, především po fyzické stránce. Občas spolu zajdeme do fitka a dá mi tam pořádně do těla.“



A po té psychické?

„To jsou hlavně nervy. Úplně mě ničí, když ho vidím trápit se při vážení. Nebo po trénincích, jak přijede domů úplně zbitej, bez energie a síly.“



Ale v Edenu budete fandit, že?

„Samozřejmě! Machovy zápasy si nikdy nenechám ujít. Zvlášť když jsme se spolu poznali na turnaji Oktagonu.“

Mach o dopingových testech: Já chci, Kincl se kroutí! Bojovníci v Oktagonu nemusí před zápasem odevzdávat vzorek moči, jako tomu je v jiných sportech i slavné UFC. A to by Muradov rád změnil! „Kdyby si byl jistý, tak se nekroutí s tím, aby byla testovaná celá turnajová karta. Tahle odpověď, kdy skoro začal koktat, mi stačí,“ čertil se na svého soka průkopník dopingového testování. „To v UFC se vás neptají, kdy chcete na testy. Prostě přijdou neohlášeně klidně i v noci,“ doplnil Muradov, jak by chtěl, aby proces fungoval i v Česku.