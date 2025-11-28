Předplatné

Desítka pro Sportovce roku: Ve výběru Nečas i Menšík, Schick se těsně nevešel

Klub sportovních novinářů odkryl nominovanou desítku v anketě Sportovec roku
Martin Hašek
Ostatní
Mezi tradičními jmény je poprvé v desítce ankety Sportovec roku hokejista Martin Nečas. Vloni mu nominace těsně unikla, teď je v jeho pozici fotbalový kanonýr Patrik Schick, jemuž z jedenácté příčky scházelo 77 bodů. Mezi trojici týmů se dostali volejbalisté, smíšená štafeta biatlonistů a basketbalistky USK Praha. V hlasování Klubu sportovních novinářů začíná druhé kolo, vítěz bude oznámen 18. prosince v přímém přenosu ČT1. Kdo je ve výběru?

Josef Dostál, rychlostní kanoistika

Zlatý borec z OH v Paříži tentokrát na mistrovství světa v Miláně nezabodoval na olympijském kilometru, stal se ale mistrem světa na neolympijské pětistovce. Na této trati získal i bronzovou medaili na mistrovství Evropy v Račicích.

Martin Fuksa, rychlostní kanoistika

Z dalšího zlatého vodáka z Paříže vyrostl v posledních třech letech fenomén světového sportu. V roce 2023 poprvé vyhrál mistrovství světa na olympijském kilometru, vloni přidal olympijský titul a na MS v Miláně prodloužil sérii dalším zlatem. Fuksa získal na MS i stříbro na neolympijské pětistovce. Na ME v Račicích vybojoval stříbro na kilometru a jubilejní desáté zlato na pětistovce.

Metoděj Jílek, rychlobruslení

V desítce je to nové jméno, po jeho úvodní sezoně mezi dospělou elitou to ale není žádné překvapení. Jílek získal pro Česko premiérovou medaili z mistrovství světa, když skončil na šampionátu v Hamaru bronzový v závodě na 10 000 metrů. Na podzim překonala světový rekord na neolympijské trati 3000 metrů, novou sezonu začal druhým místem na pětce v Calgary.

Ester Ledecká, alpské lyžování/alpský snowboarding

Zase dokázala, co ještě nikdo před ní. Sněhová obojživelnice se ve Svatém Mořici stala po osmi letech mistryní světa v olympijské snowboardingové disciplíně – paralelním obřím slalomu. V neolympijském paralelním slalomu přidala stříbro. Ledecká navíc jako první v historii získala v jednom roce medaile ve dvou sportech. Na MS v alpském lyžování v Saalbachu/Hingerglemmu vybojovala ve sjezdu bronz. Skončila i třetí ve sjezdu Světového poháru ve Svatém Antonu.

Jakub Menšík, tenis

Velký talent českého tenisu má za sebou svou nejlepší sezonu. Vyhrál turnaj kategorie Masters v Miami, když ve finále porazil legendárního Novaka Djokoviče. Během sezony se z 49. místa světového žebříčku posunul až na šestnácté. Rok končí jako devatenáctý a je v nominaci ATP za průlom roku. V Davis Cupu pomohl rozhodujícím bodem proti USA k postupu do Top 8.

Martin Nečas, hokej

Před rokem mu nominace do desítky těsně unikla, navzdory zdatnému příspěvku k titulu světových šampionů z Prahy. Letos měl ještě výraznější argumenty. Po přestupu z Caroliny do Colorada patří k nejlepším hráčům NHL. Před sezonou uzavřel historickou osmiletou smlouvu za 92 milionů dolarů a s 11,5 milionu na rok je nejbohatším Čechem. Drží se v elitní desítce bodování.

David Pastrňák, hokej

Vítěz ankety z roku 2020 si stále udržuje pozici mezi nejlepšími hráči NHL. V minulé sezoně v Bostonu potřetí za sebou překonal hranici 100 kanadských bodů. I v novém ročníku se v bodování drží vysoko a táhne Bruins v boji o play off. Na mistrovství světa v Dánsku a Švédsku se stal nejlepším útočníkem šampionátu a pronikl do All Star Teamu, ačkoli Češi vypadli ve čtvrtfinále.

Martina Sáblíková, rychlobruslení

Osmatřicetiletá ledová královna se v aktuální olympijské sezoně loučí s parádní kariérou, stále je ale ve špčice. V minulé zimě se stala v norském Hamaru vicemistryní světa v závodě na 3000 metrů, když jí scházelo osmnáct setin ke zlatu.

Kateřina Siniaková, tenis

V ženském deblu není nikdo lepší. Kateřina Siniaková stále vládne, letos vyhrála s američkou parťačkou Taylor Townsendovou titul na Australian Open, dostaly se spolu i do finále US Open. Kvůli letní pauze Siniaková v průběhu roku přišla o místo světové deblové jedničky, rok však opět končí na trůnu.

Jan Štefela, atletika

Originální chlapík ze Zátoru prožil životní sezonu. V zimě se stal vicemistrem Evropy na halovém šampionátu v Apeldoornu. V hlavní sezoně se pak stal prvním českým výškařem, který získal medaili na atletickém mistrovství světa pod širým nebem. V Tokiu vybojoval bronzovou medaili. Kromě toho bodoval i na mítincích Diamantové ligy, vyhrál i závod na ME družstev v Madridu.

Týmy

Basketbalistky ZVVZ USK PRAHA

Bylo to velké loučení legendární trenérky Natálie Hejkové. Basketbalistky USK Praha vyhrála finálový turnaj Euroligy v Zaragoze, když ve vyhecovaném finále porazily turecký Mersin. Titul získaly po deseti letech.

Volejbalisti ČESKA

Po dlouhé době si fanoušci užívali velké tažení reprezentačního výběru z olympijského týmového sportu. Národní tým volejbalistů předvedl na mistrovství světa na Filipínách senzační cestu, kterou dotáhnul až do bojů o medaile. Domův se vracel se čtvrtým místem.

Smíšená štafeta biatlonistů

Tohle byl závan starých časů. Český biatlon se vrátil na medailové pozice díky stříbrné medaili stříbrné štafety na mistrovství světa v Lenzerheide. O úspěch se postarala sestava Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář, který jako finišman dotáhl český mix ze třetí na druhou příčku.

Další pořadí - jednotlivci

  • 11. Patrik Schick, fotbal 249
  • 12. David Kratochvíl, parasport-plavání 241
  • 13. Anna Fernstädtová, skeleton 241
  • 14. Jiří Lehečka, tenis 234
  • 15. Jakub Krejčí, vodní slalom 196
  • 16. Martin Macík, motorismus 174
  • 17. Jiří Prskavec, vodní slalom 151
  • 18. Renata Zachová, judo 136
  • 19. Lukáš Krpálek, judo 129
  • 20. Jiří Procházka, MMA 120
  • 21. Ondřej Perušič, David Schweiner, plážový volejbal 109
  • 22. Alexander Choupenitch, šerm 106
  • 23. Barbora Seemanová, plavání 96
  • 24. Ondřej Cink, cyklistika 92
  • 25. Linda Nosková, tenis 88
  • 26. Daniel Korčák, sportovní střelba 77
  • 27. Tomáš Hertl, lední hokej 70
  • 28. Amálie Švábíková, atletika 70
  • 29. Markéta Davidová, biatlon 68
  • 30. Tomáš Souček, fotbal 6

Další pořadí – kolektivy:

  • 4. hokejisté ČR do 20 let 141
  • 5. baseballisté ČR 95
  • 6. hokejisté ČR 56
  • 7. štafeta žen na 4x400 m 52
  • 8. fotbalisté Plzně 48
  • 9. tenisté ČR 37
