Mezi tradičními jmény je poprvé v desítce ankety Sportovec roku hokejista Martin Nečas. Vloni mu nominace těsně unikla, teď je v jeho pozici fotbalový kanonýr Patrik Schick, jemuž z jedenácté příčky scházelo 77 bodů. Mezi trojici týmů se dostali volejbalisté, smíšená štafeta biatlonistů a basketbalistky USK Praha. V hlasování Klubu sportovních novinářů začíná druhé kolo, vítěz bude oznámen 18. prosince v přímém přenosu ČT1. Kdo je ve výběru?
Josef Dostál, rychlostní kanoistika
Zlatý borec z OH v Paříži tentokrát na mistrovství světa v Miláně nezabodoval na olympijském kilometru, stal se ale mistrem světa na neolympijské pětistovce. Na této trati získal i bronzovou medaili na mistrovství Evropy v Račicích.
Martin Fuksa, rychlostní kanoistika
Z dalšího zlatého vodáka z Paříže vyrostl v posledních třech letech fenomén světového sportu. V roce 2023 poprvé vyhrál mistrovství světa na olympijském kilometru, vloni přidal olympijský titul a na MS v Miláně prodloužil sérii dalším zlatem. Fuksa získal na MS i stříbro na neolympijské pětistovce. Na ME v Račicích vybojoval stříbro na kilometru a jubilejní desáté zlato na pětistovce.
Metoděj Jílek, rychlobruslení
V desítce je to nové jméno, po jeho úvodní sezoně mezi dospělou elitou to ale není žádné překvapení. Jílek získal pro Česko premiérovou medaili z mistrovství světa, když skončil na šampionátu v Hamaru bronzový v závodě na 10 000 metrů. Na podzim překonala světový rekord na neolympijské trati 3000 metrů, novou sezonu začal druhým místem na pětce v Calgary.
Zase dokázala, co ještě nikdo před ní. Sněhová obojživelnice se ve Svatém Mořici stala po osmi letech mistryní světa v olympijské snowboardingové disciplíně – paralelním obřím slalomu. V neolympijském paralelním slalomu přidala stříbro. Ledecká navíc jako první v historii získala v jednom roce medaile ve dvou sportech. Na MS v alpském lyžování v Saalbachu/Hingerglemmu vybojovala ve sjezdu bronz. Skončila i třetí ve sjezdu Světového poháru ve Svatém Antonu.
Jakub Menšík, tenis
Velký talent českého tenisu má za sebou svou nejlepší sezonu. Vyhrál turnaj kategorie Masters v Miami, když ve finále porazil legendárního Novaka Djokoviče. Během sezony se z 49. místa světového žebříčku posunul až na šestnácté. Rok končí jako devatenáctý a je v nominaci ATP za průlom roku. V Davis Cupu pomohl rozhodujícím bodem proti USA k postupu do Top 8.
Martin Nečas, hokej
Před rokem mu nominace do desítky těsně unikla, navzdory zdatnému příspěvku k titulu světových šampionů z Prahy. Letos měl ještě výraznější argumenty. Po přestupu z Caroliny do Colorada patří k nejlepším hráčům NHL. Před sezonou uzavřel historickou osmiletou smlouvu za 92 milionů dolarů a s 11,5 milionu na rok je nejbohatším Čechem. Drží se v elitní desítce bodování.
David Pastrňák, hokej
Vítěz ankety z roku 2020 si stále udržuje pozici mezi nejlepšími hráči NHL. V minulé sezoně v Bostonu potřetí za sebou překonal hranici 100 kanadských bodů. I v novém ročníku se v bodování drží vysoko a táhne Bruins v boji o play off. Na mistrovství světa v Dánsku a Švédsku se stal nejlepším útočníkem šampionátu a pronikl do All Star Teamu, ačkoli Češi vypadli ve čtvrtfinále.
Martina Sáblíková, rychlobruslení
Osmatřicetiletá ledová královna se v aktuální olympijské sezoně loučí s parádní kariérou, stále je ale ve špčice. V minulé zimě se stala v norském Hamaru vicemistryní světa v závodě na 3000 metrů, když jí scházelo osmnáct setin ke zlatu.
Kateřina Siniaková, tenis
V ženském deblu není nikdo lepší. Kateřina Siniaková stále vládne, letos vyhrála s američkou parťačkou Taylor Townsendovou titul na Australian Open, dostaly se spolu i do finále US Open. Kvůli letní pauze Siniaková v průběhu roku přišla o místo světové deblové jedničky, rok však opět končí na trůnu.
Jan Štefela, atletika
Originální chlapík ze Zátoru prožil životní sezonu. V zimě se stal vicemistrem Evropy na halovém šampionátu v Apeldoornu. V hlavní sezoně se pak stal prvním českým výškařem, který získal medaili na atletickém mistrovství světa pod širým nebem. V Tokiu vybojoval bronzovou medaili. Kromě toho bodoval i na mítincích Diamantové ligy, vyhrál i závod na ME družstev v Madridu.
Týmy
Basketbalistky ZVVZ USK PRAHA
Bylo to velké loučení legendární trenérky Natálie Hejkové. Basketbalistky USK Praha vyhrála finálový turnaj Euroligy v Zaragoze, když ve vyhecovaném finále porazily turecký Mersin. Titul získaly po deseti letech.
Volejbalisti ČESKA
Po dlouhé době si fanoušci užívali velké tažení reprezentačního výběru z olympijského týmového sportu. Národní tým volejbalistů předvedl na mistrovství světa na Filipínách senzační cestu, kterou dotáhnul až do bojů o medaile. Domův se vracel se čtvrtým místem.
Smíšená štafeta biatlonistů
Tohle byl závan starých časů. Český biatlon se vrátil na medailové pozice díky stříbrné medaili stříbrné štafety na mistrovství světa v Lenzerheide. O úspěch se postarala sestava Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář, který jako finišman dotáhl český mix ze třetí na druhou příčku.
Další pořadí - jednotlivci
11. Patrik Schick, fotbal 249
12. David Kratochvíl, parasport-plavání 241
13. Anna Fernstädtová, skeleton 241
14. Jiří Lehečka, tenis 234
15. Jakub Krejčí, vodní slalom 196
16. Martin Macík, motorismus 174
17. Jiří Prskavec, vodní slalom 151
18. Renata Zachová, judo 136
19. Lukáš Krpálek, judo 129
20. Jiří Procházka, MMA 120
21. Ondřej Perušič, David Schweiner, plážový volejbal 109