Český koeficient: klíčová výhra Sparty udělala další krok k Lize mistrů, pomohou i postupy
Výborně! Další velmi dobrý týden českých fotbalových klubů v Evropě. Alespoň bod získali všichni čtyři pohároví účastníci a díky celkovému zisku 1,200 bodů pro Česko upevnili desátou příčku v žebříčku evropských zemí, které zaručuje přímý postup do Ligy mistrů v sezoně 2027/28.
Naprosto klíčový byl z českého pohledu především duel Sparty s Legií Varšava. Právě Polsko totiž znamená největší ohrožení v boji o zcela zásadní desáté místo a navíc všechny ostatní polské celky ve čtvrtek bodovaly naplno.
Hubené vítězství 1:0 družiny Briana Priskeho dalo Letenským téměř jistotu postupu do vyřazovací fáze, a zároveň také výrazně zvýšilo české akcie v boji s ostatními evropskými zeměmi.
Druhý český triumf pak připsala Olomouc proti do čtvrtečního duelu stoprocentní Celje a společně s remízami Slavie proti Athleticu Bilbao a Plzně s Freiburgem zapsalo Česko do národního koeficientu velmi slušných 1,200 bodů.
Pohárová matematika přičítá za výhru dva body a za remízu jeden, což v našem případě znamená celkem šest bodů. Vše se pak dělí celkovým počtem účastníků, kteří do Evropy vstoupili na začátku sezony, tedy včetně Baníku.
Naopak vůbec se tento týden nedařilo devátému Turecku, jehož poslední tři celky v Evropě zvládly pouze dvě remízy a do tabulky mu skočilo jen 0,400 bodů. Česká ztráta na lepší pozici se tak ztenčila na „pouhých“ 3,100. Naděje na posun o stupínek výš v evropské hierarchii však zůstává velmi malá.
Důležitější je ovšem pro Česko pohled na druhou stranu, kde dotírají nebezpečné Řecko a především agresivní Polsko, které má v probíhající sezoně směrem ke koeficientu velmi specifickou pozici, jelikož dostalo všechny čtyři evropské zástupce do „nejhratelnější“ Konferenční ligy.
Díky tomu sousedé České republiky mají v probíhající sezoně pátý nejlepší bodový zisk ze všech zemí a drží za sebou například Francii a Španělsko. Tři čtvrteční výhry Polákům přinesly 1,500 bodů, čímž se posunuli znovu o něco blíž za česká záda. Jejich ztráta však pořád činí 3,925 bodů, takže přímé ohrožení zatím neznamenají.
Ještě o něco blíž pak zůstává jedenácté Řecko, které za dvě vítězství, jednu remízu a jednu prohru poskočilo o 1,000 bodů. Ovšem ztráta na Česko stále činí bezmála 3,000 bodů a Jihoevropané se musí spíš obávat dotěrných Poláků, než aby pomýšleli na skok výš.
To potvrzují i matematické modely, podle nichž se Češi znovu posunuli vstříc udržení klíčové desáté příčky a aktuálně mají šanci přes 75 procent. V případě úspěchu by tak Chance Liga poslala minimálně jednoho účastníka do Ligy mistrů čtyři roky po sobě.
Jestli to tak skutečně dopadne, výrazně napoví i vzájemné souboje právě proti přímým konkurentům. Další evropské kroky Plzně totiž směřují do Řecka. O týden později pak podzimní evropskou pouť uzavře Sigma proti polskému sokovi.|
Panathinaikos - PLZEŇ (11. 12.)
OLOMOUC - Lech (18. 12.)
Další dobrá zpráva je, že díky dosavadním úspěchům se hned tři čeští zástupci podívají také do vyřazovací části a zahrají si v pohárech i na jaře.
Slavii sice v Lize mistrů velká naděje nezůstala a potřebovala by drtivý finiš, ovšem ostatní mají postup na dosah. Šance Plzně, Sparty i Olomouce statisticky výrazně převyšují 90 procent a do koeficientu tak budou moct přihodit další zisky po zimní přestávce.