Boj o život libereckého útočníka Křížka (19): Při tréninku se mu zastavilo srdce!
Byl na pokraji smrti! Libereckému hokejistovi Patriku Křížkovi (19) se v září uprostřed tréninku zastavilo srdce. Lékařům se podařilo boj o jeho život vyhrát, šikovný útočník je ale nucený pověsit brusle na hřebík.
Informaci sdělil samotný hokejový klub z Liberce. Podle něj se minulý měsíc mladému útočníkovi zastavilo srdce. „Incident se stal přibližně v polovině září na dovednostním tréninku. Patrik si během něj stěžoval spoluhráči, že se necítí moc dobře a během chvíle upadl do bezvědomí. Na pomoc mu okamžitě přispěchali přítomní trenéři, kteří když zjistili, že nedýchá, začali okamžitě resuscitovat,“ popsali Tygři.
Právě rychlá reakce nejspíš byla pro Patrikův život zásadní. Za pomoci defibrilátoru a zdravotníků se pak hokejistu povedlo zachránit a transportovat do nemocnice, kde jej lékaři stabilizovali. Do srdce mu byl později voperovaný přístroj, který má za úkol monitorovat jeho aktivitu a předejít podobným situacím. Doktoři ale neměli pro jihlavského rodáka dobrou zprávu.
„Na základě dalších vyšetření mu lékaři nedoporučili pokračovat ve vrcholovém sportování,“ oznámil klub, podle kterého se nyní Patrik vrací zpátky za rodinou do Jihlavy, ale do Liberce bude i nadále dojíždět kvůli vyšetřením.