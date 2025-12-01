Bijec Procházka bude táta: Překvapivé detaily o miminku!
Adventní neděli ozdobil nejúspěšnější český MMA zápasník Jiří Procházka (33) oznámením o přírůstku v rodině. S partnerkou Kamilou se stanou příští rok rodiči. Dlouho potom neotálel ani s prozrazením pohlaví a jmen, která mají s partnerkou na seznamu.
Pro Jiřího Procházku se jedná o naprosto novou roli. O novinku se podělil s veřejností formou fotografie, na které pózuje s přítelkyní Kamilou před vánočním stromem v Hostěradicích. Pro CNN Prima News se rozhovořil o podrobnostech, které se schovávají za tímto oznámením.
Zprvu ho zaskočilo, že bude otcem. Informaci zjistil na začátku srpna a netušil, jak reagovat. „V tu chvíli jsem normálně nevěděl, jak na to reagovat. Sám netuším, co všechno s tím ještě přijde. Ale v tu chvíli jsem byl šťastný. Opravdu vnitřně ohromně šťastný. A tak nějak mi došlo… Nechci říct, že hraní v životě skončilo, protože to nekončí nikdy. Ale je to takový určitý level dospělosti, který jsem v tu chvíli pocítil,“ popisoval nadšeně.
Pohlaví prvního děťátka odtajnil pár na rodinné akci. „Svolali jsme rodinu, tým, kamarády a udělali si krásnou večeři. A oznámili to všem přítomným. V ten den jsme se dozvěděli, že to bude holčička. Musím říct, že ze začátku jsme s Kamčou pořád mluvili o klukovi. Že to bude kluk, že je to jasné… Ale když jsme se dozvěděli, že to bude holčička, tak jsem zjistil, že jsem z toho upřímně a absolutně beze zbytku šťastný. A je mi jedno, jestli je to kluk, nebo holka,“ vysvětloval Jiří.
A tak přišlo na řadu vážnější téma. Vybrat to nejvhodnější jméno pro první dítko. „Její život započal nejspíš v létě, když jsme byli na výletě v Athénách, a tak jsem si říkal: »Ty jo, mohla by to být Athéna.« Ale nevím no. Jestli nejsem až moc poblázněný tou dnešní moderní dobou, kdy lidé dávají všelijaká jména. Líbí se mi taky Viktorie, jako Victory – vítězství. A Kamča by jí ráda dala jméno Kamilka. I o tom jsme uvažovali,“ vyjmenovával nápady, které jsou aktuálně doma na stole. Čas na výběr mají do dubna, kdy by měla dcerka přijít na svět.