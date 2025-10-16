Tragédie bývalého hokejisty Stehlíka: Šokující příčina smrti syna Martinka (†13)!
Hokejový Liptovský Mikuláš na Slovensku předvádí stabilní výkony a boduje. Jenže od pátku se potýká s absencí svého asistenta trenéra Richarda Stehlíka (41). Ten místo výher řeší obrovskou rodinnou tragédii. V pátek mu nečekaně zemřel nevlastního syn Martin (†13).
„Je to pro nás jako zlý sen, stále tomu nemůžeme uvěřit. Promiňte, je to velmi citlivá záležitost. Proto bychom chtěli všechna média požádat o respektování soukromí,“ uvedl zdrcený Stehlík skrze Šport24.sk jen pár dní po synově smrti. Martínka vychovával s manželkou a byl pro něj jako vlastní.
Klub se s chlapcem, který by 10 dní před Vánoci oslavil 14. narozeniny, rozloučil před nedělním domácím zápasem minutou ticha. „Hrál hokej za žákovské kategorie v Liptovském Mikuláši, ale pokračovat v hokeji mu nebylo dopřáno...,“ objevilo se na kostce nad ledem vedle fotografie zemřelého.
Fanoušci se marně dohadovali o tom, co se tak mladému sportovci mohlo stát. Ve středu pak web Hokejový svět odhalil překvapivou příčinu jeho náhlého úmrtí. Tou mělo být srdeční selhání.
|Richard Stehlík byl vynikající hokejista, který hned dvakrát ovládl českou ligu se Spartou a s Vítkovicemi dosáhl na stříbro. Na svém kontě má taky devadesát zápasů za reprezentaci Slovenska.