Slončík se v zimě vrátí do Plzně. Zvednul Hradec a Viktoria jeho hostování zkrátí

V Hradci Králové jsou z Toma Slončíka paf. Hraje skvěle, střílí branky, dal zapomenout na zoufalý start do sezony a Východočechy pomohl vytlačit do těsného sousedství skupiny o titul. V klubu jsou nadšení. Má to však i druhou stranu mince. Na dvacetiletého blonďáka je vidět. Proto se v zimní pauze vrátí do Plzně. Původně roční hostování se zkrátí.

Pět kol to Hradci drhlo, motal se ve skupině o sestup, trápení se blížilo vrcholu a v zákulisí se vážně začínalo spekulovat o konci trenéra Davida Horejše. Špatnou náladu změnil kluk se svítivě blonďatými vlasy. Anděl se vrátil na místo činu. Do klubu, kde exceloval už během prvního hostování z Plzně. Efekt to mělo stejný. S Tomem Slončíkem v sestavě začali „votroci“ vyhrávat a započali výšlap tabulkou.

Kdo nevěří, toho přesvědčí fakta. Z patnáctého místa se Hradec vytáhl až na osmou příčku. Během jedenácti zápasů, s hostem z Viktorie na podhrotové pozici, prohrál jen divoké duely s Libercem (2:3) a Karvinou (3:4). Vyprášil Spartu (2:1), smlsnul si na Olomouci (1:0) a v sobotu i na Jablonci (2:0). Talent s obdivuhodnou fotbalovou inteligencí k tomu přispěl šesti góly a jednou asistencí. Ale také vysokou konzistencí výkonů. Jen jednou se stalo, že byl Horejšem stažen kvůli nepřesvědčivému projevu.

Pro Hradec je Slončík, vedle matadora Vladimíra Daridy, nositelem kvality. Jenže o něj za dva týdny přijde. Podle informací deníku Sport Plzeň už do Malšovické arény odeslala depeši, že si v zimní pauze hráče z hostování stáhne. Důvody jsou nasnadě: výtečná výkonnost, produktivita, nezpochybnitelný pozitivní vliv na mužstvo a v neposlední řadě Martin Hyský.

V Plzni už totiž nevládne Miroslav Koubek, který Slončíkovi příliš nepřišel na chuť. Spory neměli, ovšem minutáž měl dvacetiletý záložník skromnou. Proto dvakrát volil odchod na hostování do Hradce. Nyní se mu naskýtá možná poslední šance, jak ve Viktorii zapůsobit. Koubkův nástupce Hyský má kreativní borce v oblibě, v konkurenci středových hráčů by Slončík mohl najít svoje pevné místo. A pokud to nevyjde, v Hradci na něj budou znovu čekat s otevřenou náručí.

Redakce oslovila Plzeň ke komentáři, západočeský klub se však k věci nehodlá nijak vyjadřovat.

