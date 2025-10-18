Silný příběh českého nováčka: Z děcáku do klece!
Života se v těžkých chvílích tázal: „Ty vole, proč zrovna já?“ MMA bijec Marcel Máša (22), který se chystá na svou premiéru v Oktagonu, měl cestu do zápasnické klece pořádně klikatou.
„Rodiče našli zálibu v návykových látkách a já jsem byl až na té druhé koleji,“ popsal Máša, proč se s bratrem ocitl v dětském domově. Ani pěstouni nebyli o nic lepší, lítaly pěsti – a tak sourozenci putovali zpět do děcáku. Marcela se až ve 14 letech ujala vychovatelka. „A zachránila mi život,“ děkoval bijec, jehož dnes večer čeká na turnaji Oktagon 78 Němec s albánskou krví Zenuni.
