Sexuální skandál v domě Michaela Schumachera: Znásilnil mě!
Sodoma a Gomora vypadají svatě oproti tomu, co se dělo ve Villa La Reserve. Panství sedminásobného šampiona formule 1 Michaela Schumachera (56) se proměnilo v dům neřesti!
Přitom ona listopadová noc roku 2019 začala tak nevinně. Jedna ze zdravotních sester, která pečovala od nevidím do nevidím o německou legendu F1 po úrazu hlavy, si chtěla po šichtě odfrknout a šla si v honosném sídle rodiny Schumacherových na břehu Ženevského jezera zahrát kulečník.
Ale tága se chopil i kamarád Michaelova syna Micka (26), australský závodník momentálně pykající za doping. V pauze mezi šťouchy do sebe s ostatními ládovali koktejly s vodkou, až se zmíněné sestřičce udělalo šoufl . Schumacherův host ji spolu s dalšími zdravotníky odvedl do ložnice v bezvládném stavu. Po chvíli se k ní podle obžaloby vrátil a dvakrát ji sexuálně zneužil! „Nic jsme neviděli, neslyšeli,“ vypověděli pečovatelé.
|Schumacherovi zdravotní sestru z lékařského týmu propustili v roce 2022, kdy podala trestní oznámení. Kauza vyšla najevo až nyní, kdy ji začal řešit soud.
Strach o práci
Podle webu 24heures.ch kriminalisté uvedli, že se oběť rozhodla nechat si tenhle otřesný zážitek pro sebe, neříkat o něm nikomu ze Schumacherů, aby nepřišla o práci. A co pán a paní domu Corinna (56)? „Trestní stíhání se nikoho z rodiny netýká. Nikdo ž členů nebyl v době činu přítomen. Nebyli ani vyslechnuti státním zástupcem,“ odpověděli švýcarští žurnalisté. Díkybohu, že »Schumi « od nehody na lyžích v roce 2013 zřejmě moc neví o světě kolem...