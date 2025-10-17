Případ znásilnění u Schumacherů: Oběť byla vyděračka?!
Za zdmi vily, kterou obývá motoristická legenda Michael Schumacher (56), údajně došlo ke znásilnění jedné ze zdravotních sester. Ale oběť může být zároveň i obviněnou!
Soud ve švýcarském Nyonu zahájil – a hned zase odročil – proces s kamarádem syna sedminásobného šampiona formule 1 Micka (26), který se vypařil do Austrálie. Závodník podle obžaloby v listopadu 2019 znásilnil opilou sestřičku v »Schumiho« domě.
On se hájil, že spolu měli techtle mechtle už dřív. Ona jakýkoli vztah popřela. Se šokujícím zjištěním však přišel německý deník Bild: „Najia B. je údajně zapojena do vydírání rodiny Schumacherů!“ H
lavní pachatel zdravotnici na začátku letošního roku před taláry ve Wuppertalu obvinil, že pomáhala sbírat »kompro« na bývalého pilota F1, jenž po nehodě na lyžích v roce 2013 žije v ústraní a jeho stav je tabu.