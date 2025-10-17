Případ znásilnění u Schumacherů: Oběť byla vyděračka?!

Autor: mib
Oběť byla vyděračka?!
Bývalý pilot F1 měl doma hodně živo.
Sestřička v jeho vile taky možná hřešila.
Tohle je vila neřesti na břehu Ženevského jezera.
Schumacher byl nepřímým aktérem ohavného činu.
Sedminásobný mistr světa Michael Schumacher.
Lepší se stav Michaela Schumera?
Lepší se stav Michaela Schumera?
Lepší se stav Michaela Schumera?
Lepší se stav Michaela Schumera?
Mick s rodiči
Michael Schumacher drží v náručí malého Micka
Na dovolené s otcem
Vzdát se snu o F1 a jít závodit do Ameriky? Tohle by Ralf Schumacher svému synovci nedoporučil.
Vzdát se snu o F1 a jít závodit do Ameriky? Tohle by Ralf Schumacher svému synovci nedoporučil.
Mick Schumacher jezdil v sérii WEC za Alpine
Mick Schumacher si vyzkoušel závody motokár.
Mick Schumacher dělal Mercedesu v loňské sezoně testovacího pilota
Mick Schumacher dělal Mercedesu v loňské sezoně testovacího pilota
Mick Schumacher dělal Mercedesu v loňské sezoně testovacího pilota

Za zdmi vily, kterou obývá motoristická legenda Michael Schumacher (56), údajně došlo ke znásilnění jedné ze zdravotních sester. Ale oběť může být zároveň i obviněnou!

Soud ve švýcarském Nyonu zahájil – a hned zase odročil – proces s kamarádem syna sedminásobného šampiona formule 1 Micka (26), který se vypařil do Austrálie. Závodník podle obžaloby v listopadu 2019 znásilnil opilou sestřičku v »Schumiho« domě.

On se hájil, že spolu měli techtle mechtle už dřív. Ona jakýkoli vztah popřela. Se šokujícím zjištěním však přišel německý deník Bild: „Najia B. je údajně zapojena do vydírání rodiny Schumacherů!“ H

lavní pachatel zdravotnici na začátku letošního roku před taláry ve Wuppertalu obvinil, že pomáhala sbírat »kompro« na bývalého pilota F1, jenž po nehodě na lyžích v roce 2013 žije v ústraní a jeho stav je tabu.

Bývalý pilot F1 měl doma hodně živo.
Bývalý pilot F1 měl doma hodně živo.

 

Témata:  formuleformule 1blesksportmick schumacherAustrálieFormule 1NyonMichael SchumacherznásilněníBildWuppertaloběť

Související články



Články odjinud