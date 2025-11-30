Předplatné

Lyon - Nantes 3:0. Šulc hrál v základu a připsal si asistenci. Nastoupil i Karabec

iSport.cz, ČTK
Francie - Ligue 1
Francouzská Ligue 1 uzavřela 14. kolo zápasem Lyonu s Nantes. Domácí po skalpu soupeře ohroženého sestupem 3:0, jenž dohrával v oslabení, přerušili sérii čtyř ligových duelů bez výhry. V základní sestavě nastoupil i český reprezentant Pavel Šulc a připsal si asistenci. Jeho spoluhráč Adam Karabec začal na lavičce náhradníků, ale v závěru utkání se také dostal do hry a v nastaveném čase si vypracoval slibnou příležitost. Olympique se posunul na 6. místo tabulky.

Svěřenci trenéra Paula Fonsecy o vítězství rozhodli ve druhém poločase, který celý odehráli v početní převaze. Záložník Nantes Junior Mwanga byl totiž ve 43. minutě vyloučen.

Český záložník Pavel Šulc odehrál celý zápas a u druhého gólu asistoval hlavou Martinu Satrianovi, který akrobatickým zakončením poslal míč do sítě. Uruguayský útočník v zápase skóroval i podruhé a v 85. minutě do hry pustil Adama Karabce. Kromě Satriana se v zápase trefil ještě brazilský obránce Abner Vinícius. Lyon je v tabulce na šestém místě, Nantes je až šestnácté.

#TýmZVRPSkóreB
1Lens14101324:1231
2Paris SG1493227:1230
3Marseille1492335:1429
4Lille1482428:1726
5Rennais1466224:1824
6Lyon1473421:1524
7Monaco 1472526:2523
8Štrasburk1471625:1922
9Toulouse1445520:1917
10Nice1452719:2617
11Stade Brest1444619:2416
12Angers1444612:1716
13Paris FC1443721:2615
14Le Havre1435613:2114
15Lorient1435618:2814
16Nantes1425712:2211
17Metz1432914:3111
18Auxerre142398:209
