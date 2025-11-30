Lyon - Nantes 3:0. Šulc hrál v základu a připsal si asistenci. Nastoupil i Karabec
Francouzská Ligue 1 uzavřela 14. kolo zápasem Lyonu s Nantes. Domácí po skalpu soupeře ohroženého sestupem 3:0, jenž dohrával v oslabení, přerušili sérii čtyř ligových duelů bez výhry. V základní sestavě nastoupil i český reprezentant Pavel Šulc a připsal si asistenci. Jeho spoluhráč Adam Karabec začal na lavičce náhradníků, ale v závěru utkání se také dostal do hry a v nastaveném čase si vypracoval slibnou příležitost. Olympique se posunul na 6. místo tabulky.
Svěřenci trenéra Paula Fonsecy o vítězství rozhodli ve druhém poločase, který celý odehráli v početní převaze. Záložník Nantes Junior Mwanga byl totiž ve 43. minutě vyloučen.
Český záložník Pavel Šulc odehrál celý zápas a u druhého gólu asistoval hlavou Martinu Satrianovi, který akrobatickým zakončením poslal míč do sítě. Uruguayský útočník v zápase skóroval i podruhé a v 85. minutě do hry pustil Adama Karabce. Kromě Satriana se v zápase trefil ještě brazilský obránce Abner Vinícius. Lyon je v tabulce na šestém místě, Nantes je až šestnácté.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|14
|10
|1
|3
|24:12
|31
|2
Paris SG
|14
|9
|3
|2
|27:12
|30
|3
Marseille
|14
|9
|2
|3
|35:14
|29
|4
Lille
|14
|8
|2
|4
|28:17
|26
|5
Rennais
|14
|6
|6
|2
|24:18
|24
|6
Lyon
|14
|7
|3
|4
|21:15
|24
|7
Monaco
|14
|7
|2
|5
|26:25
|23
|8
Štrasburk
|14
|7
|1
|6
|25:19
|22
|9
Toulouse
|14
|4
|5
|5
|20:19
|17
|10
Nice
|14
|5
|2
|7
|19:26
|17
|11
Stade Brest
|14
|4
|4
|6
|19:24
|16
|12
Angers
|14
|4
|4
|6
|12:17
|16
|13
Paris FC
|14
|4
|3
|7
|21:26
|15
|14
Le Havre
|14
|3
|5
|6
|13:21
|14
|15
Lorient
|14
|3
|5
|6
|18:28
|14
|16
Nantes
|14
|2
|5
|7
|12:22
|11
|17
Metz
|14
|3
|2
|9
|14:31
|11
|18
Auxerre
|14
|2
|3
|9
|8:20
|9
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup