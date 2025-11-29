Češi dostali lekci ještě před Hrami: Takhle se to dělá!
Hvězdný turnaj si zaslouží hvězdnou odhalovačku. Poprvé od roku 2014 vyšle NHL na olympiádu svá největší esa a podle toho k Hrám v zámoří přistupují. Americká hokejová reprezentace zaujala už jen odtajněním dresů!
Pastrňák a spol. mohou »Amíkům« jejich PR tiše závidět. Zatímco Češi se o podobě olympijských dresů dozvěděli tiskovou zprávou, kde na fotkách pózovali jen manekýni, hráči USA byli přímo v hlavní roli!
Třeba hvězdný útočník Matthew Tkachuk (27) trikot vybalil z dárkové krabice a pak v tom »klenotu« hrdě pózoval: „Ty jo, stylové a pěkné! Miluju to!“
