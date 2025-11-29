Češi dostali lekci ještě před Hrami: Takhle se to dělá!

Autor: en
Takhle se to dělá!
České představení dresů
Tkachukův úžas nad olympijským dresem
Tkachukův úžas nad olympijským dresem
Hvězdný Hughes v modré sadě
Dres pro české hokejisty, který budou nosit na olympijském turnaji
Ústředním prvkem celé kolekce je výrazně zpracovaný státní znak
Speciální nášivka na olympijských dresech pro české hokejisty
Speciální nášivka na olympijských dresech pro české hokejisty
Detail z dresu pro české hokejisty na olympijský turnaj

Hvězdný turnaj si zaslouží hvězdnou odhalovačku. Poprvé od roku 2014 vyšle NHL na olympiádu svá největší esa a podle toho k Hrám v zámoří přistupují. Americká hokejová reprezentace zaujala už jen odtajněním dresů!

Pastrňák a spol. mohou »Amíkům« jejich PR tiše závidět. Zatímco Češi se o podobě olympijských dresů dozvěděli tiskovou zprávou, kde na fotkách pózovali jen manekýni, hráči USA byli přímo v hlavní roli!

Třeba hvězdný útočník Matthew Tkachuk (27) trikot vybalil z dárkové krabice a pak v tom »klenotu« hrdě pózoval: „Ty jo, stylové a pěkné! Miluju to!“ 

