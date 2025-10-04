Hrůza na stěně, která proslavila Adama Ondru: Pád slavného lezce v přímém přenosu!

Balin Miller zemřel po pádu ze stěny El Capitan.
Masiv skalní stěny El Capitan, který zdolal český horolezec Adam Ondra.
Ondra nejraději leze v přírodě po skalních masivech.
Český sportovní lezec Adam Ondra by se v roce 2027 mohl dočkat mistrovství světa v Česku
Vysílal svoji smrt! Aljašská horolezecká superstar Balin Miller (23) ve středu zemřel při slaňování ze světoznámé stěny El Capitan v Yosemitském národním parku. Tragédii přitom streamoval na TikTok.

Millerovu smrt potvrdila jeho zdrcená maminka. "Mé srdce je roztrhané na milion kousků. Nevím, jak se z toho dostanu. Tolik ho miluji. Chci se z té strašné noční můry probudit," psala na Facebooku.

Podle Balinova bratra k tragédii došlo až poté, co mladý lezec úspěšně zdolal 730 metrů dlouhou sólo trasu zvanou Sea of dreams. Během výstupu se mu ale ve stěně zasekl vak na vybavení, a když k němu slaňoval, spustil se bohužel mimo konec lana a zřítil se do hlubin. "Jeho lano nedosahovalo až k místu, kde vak byl, chyběl mu asi metr. Zdálo se, že si toho nebyl vědom," vysvětlil osudovou chybu fotograf Tom Evans, který vše viděl. 

Protože byl Balinův výstup od neděle streamován na TikTok, viděly jeho smrt v přímém přenosu stovky lidí. Záchranáři už bohužel horolezecké hvězdě, která se zapsala do dějin těžkým sólo výstupem trasou Slovak Direct na Mount McKinley, nedokázali pomoci. 

El Capitan je kultovní stěna v v západní části Yosemitského údolí v kalifornském pohoří Sierra Nevada. V nejvyšším bodě dosahuje výšky 900 metrů. V roce 2016 se jejím zdoláním trasou Dawn Wall proslavil český lezec Adam Ondra. Byl tehdy teprve druhý na světě, komu se to podařilo.

Masiv skalní stěny El Capitan, který zdolal český horolezec Adam Ondra.
