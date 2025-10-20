Podivná smrt bývalé hvězdy NFL (†36): údajný střet s policií. Incident se vyšetřuje
Zákulisí amerického fotbalu vyslalo do světa smutnou zprávu. V pouhých 36 letech zemřela někdejší hvězda Tampa Bay Buccaneers Doug Martin. Co stálo za jeho náhlým skonem, zajímá celou obec NFL. Těsně před smrtí totiž byl zapleten do potyčky s policisty, kteří přijeli k hlášenému vloupání do jednoho z oaklandských domů.
Martin už platil za obrovský talent na univerzitě v Boise State. Vynikal také v atletice, věnoval se sprintům a trojskoku. Jak bývá u podobně nadaných sportovců na amerických vysokých školách zvykem, pošilhával po dráze profesionálního hráče amerického fotbalu. Tampa Bay ho taky draftovala v prvním kole v roce 2012 jako celkově 31. hráče v pořadí.
Borec, kterému se přezdívalo Muscle Hamster (svalnatý křeček) pro jeho 175 centimetrů výšky, při které vážil 95 kilogramů, platil několik let za jednoho z nejlepších running backů NFL. V letech 2012 a 2015 se účastnil All-Star Games. Hlavně jeho rok 2012 byl coby nováčkovský výjimečný s celkem 1454 naběhanými yardy a 11 touchdowny. Za uplynulý rok 2015 pak byl dokonce vybrán do nejlepšího týmu NFL, kam se dostane vždy jen nejlepší hráč na daném postu.
Na konci kariéry v roce 2018 se ještě na chvíli uklidil do Oakland Raiders, takže zakončil své profesionální působení v NFL ve svém rodném městě. Kdyby jeho kariéru neprovázely opakované zdravotní problémy, jistě byla jeho stopa v NFL výraznější.
Co se vlastně stalo?
Jako první o náhlém Martinově úmrtí informovaly zpravodajský portál TMZ a televizní stanice FOX. Na té se taky objevilo vyjádření hráčovy rodiny. „S velkým zármutkem vám všem oznamujeme, že Doug v sobotu ráno zemřel. Příčina smrti není v současné době potvrzena. Prosíme, respektujte v této době naše soukromí.“
Podle deníku East Bay Times Martin zemřel v sobotu brzy ráno po střetu s policií v Oaklandu na Ettrick Street. Noviny s odvoláním na několik zdrojů blízkých vyšetřování uvedly, že policie reagovala na hlášené vloupání do domu krátce po 4:15 ráno ve východním Oaklandu, když došlo ke „krátkému zápasu“, než Martin po zadržení přestal reagovat. Přivolaní záchranáři muži poskytli lékařskou pomoc a byl převezen do nemocnice, kde později zemřel.
Incident nyní vyšetřuje několik orgánů včetně oddělení vnitřních záležitostí a oddělení vražd oaklandské policie nebo kancelář okresního státního zástupce okresu Alameda.