Hvězdná Siniaková se naštvala: Já že krachuju?
Nezlobte dědečka je komedie s Vlastou Burianem. Nezlobte Kateřinu je dohrávka porážky na turnaji v Ning-po. Královna tenisových deblů Siniaková (29) se naštvala.
„Nečekaný krach a komplikace v boji o trůn,“ přečetla si na jednom z portálů poté, co v semifinále s parťačkou Šu-wej podlehly 6:4, 3:6, 6:10 páru Melicharová-Martinezová, Samsonovová. A ironicky vypěnila: „Když prohrajete druhý zápas z 18 za poslední dva měsíce a hned krachujete. To je dobré vědět.“
Devětadvacetiletá Siniaková hrála s o deset let starší Sie Šu-wej, která dříve sbírala úspěchy po boku Barbory Strýcové, poprvé v kariéře. Rodačka z Hradce Králové při svých předchozích startech byla ve finále US Open se stabilní americkou partnerkou Taylor Townsendovou a poté získala tituly s bývalou parťačkou Barborou Krejčíkovou v Soulu a Australankou Storm Hunterovou ve Wu-chanu.