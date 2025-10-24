Cibulková promluvila o tajemné ženě po boku jejího manžela: Je to moje kamarádka!

Krize v manželství
Navaru slovenští fotografové přistihli s neznámou blondýnkou.
Irina je Dominičinou kamarádkou, dokonce manželům někdy hlídá děti.
Cibulková údajně v posledních dnech vozí děti do nedaleké školky sama.
Spolu s neznámou kráskou Navara nakládal věci do kufru.
Manželství Dominiky Cibulkové a Michala Navary prochází hlubokou krizí.
Dominika Cibulková opustila soukromou kliniku v doprovodu kompletní rodiny.
Dominika Cibulková se ráda chlubila těhotenským bříškem.
Dominika Cibulková v době, kdy čekali druhé děťátko.
Zbožňuju tě fotit, vyznal se manžel Dominiky Cibulkové Michal Navara
Dominika Cibulková a její největší lásky - přítel Michal a psíci
Extenistka Dominika Cibulková promluvila o svém soukromém životě.
Dominika se fotkami z oslavy narozenin pochlubila na sociálních sítích. Fanoušci žasli nad tím, jak skvěle na párty vypadala
Dominika Cibulková společně s manželem Michalem na oslavě syna Jakuba.

Stojí za manželskou krizí Dominiky Cibulkové (36) půvabná Ukrajinka, se kterou byl její muž přistižen na veřejnosti? Bývalá tenistka to razantně odmítla a vysvětlila, o koho jde.

O problémech v manželství Cibulkové se ve slovenských médiích spekuluje už pár týdnů a tenistka se mráčky v ráji ani nesnaží popírat. „Jsou to naše osobní záležitosti, které nebudeme řešit veřejně. V každém vztahu se však mohou čas od času objevit problémy. Není ale pravda, že bychom s manželem šli od sebe,“ řekla už začátkem října. 

O tři týdny později pak fotografové přistihli jejího muže Michala (40) po boku jiné ženy. Ukázalo se, že se jedná o mladou Ukrajinku, která už několik let žije v Bratislavě. Ta ale Dominice zjevně vrásky nedělá, velmi dobře ji totiž zná. „Irina dělala v naší první provozovně a postupně se svou šikovností vypracovala na pozici manažerky. Od pondělí do pátku pochopitelně tráví s Michalem spoustu času, protože neustále řeší pracovní záležitosti. I proto je média vyfotila spolu v autě, jak jsem zachytila. Chápu, že to lidé řeší, protože si rádi vytvářejí různé závěry. Už před dvěma lety jsem slyšela, že spolu mají něco mít a proto se tomu už směju. Klidně vám řeknu, kdy a kde je můžete spolu vidět,“ vykládala webu Šport24.sk.

Irina má podle ní blízko nejen k Michalovi, ale k celé rodině. „Chodí na naše oslavy a několikrát jsme spolu byli i venku. Chodí i k nám domů a občas nám pohlídá děti. Ninka a Jakubko ji mají rádi," vysvětluje Cibulková. Fotkou z přepychové oslavy v bratislavském Primaciálním paláci se ostatně na svém instagramu pochlubila i sama Irina. V té době, ale bylo ještě v manželství jejích zaměstnavatelů vše zalité sluncem...

Navaru slovenští fotografové přistihli s neznámou blondýnkou.
