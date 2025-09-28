Táta tenistky Cibulkové ztratil nervy: Vulgární nadávky na internetu! Kvůli autu
Jediné video odstartovalo pořádný poprask! Na sociálních sítích se objevily záběry luxusního Mercedesu, který stojí prakticky přes celý chodník a kolemjdoucí jej musí obcházet, aby mohli projít. Lidé na internetu se rychle dovtipili, že vůz tam »pohodila« bývalá tenistka Dominika Cibulková (36). A začala mela...
Že by bývalá tenistka Dominika či její manžel Michal Navara jen nezvládali podélné parkování? „Exkluzivní auto vyžaduje exkluzivní parking,“ uvedl těmito slovy autor videa snímek. „Tato rodina by neuměla zaparkovat ani kolečkové brusle,“ zaznělo v jednom z posměšných komentářů. Ten neunikl ani Dominičině tátovi a rozhodl se svou dceru bránit.
„Tupí Slováci! Napadlo Vás, že se pokazila elektrická brána?! Ať Vás poje*e,“ rozčiloval se nad kritiky. Bytové družstvo podle webu Pluska.skskutečně začátkem září řešilo rozbitou a elektronicky nefunkční garážovou bránu. Vysvětlení ale některé moc neuspokojilo. „Pokazila se brána a tři metry odtud nebyla žádné parkovací místa, nikde na Dunajské nic. Mám Géčko, ale nemám 1,5 € na parking. Ještě i Cibulka se tu vyzvracel v komentářích,“ objevilo se v reakcích pod videem.
Redakce slovenského webu pak tatínka Dominiky kontaktovala a pokusila se zjistit, jestli po ochladnutí emocí nevidí věc trochu jinak. „Svou odpověd jsem napsal. Kdo se v ní vidí, tak bohužel. Když lidi reagují bez příčiny jako primitivové, tak takovou odpověď i dostanou,“ stojí si za svým. O vyjádření požádali redaktoři také samotnou Dominiku a jejího muže, kteří ale nereagovali.