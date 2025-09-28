Táta tenistky Cibulkové ztratil nervy: Vulgární nadávky na internetu! Kvůli autu

Autor: zvo
Neumí parkovat?
Drsný otec Dominiky Cibulkové
Tenisový trenér Cibulka se pochlubil fotkou s Rogerem
Svou dceru často podporoval na kurtech
Zaparkovaný Mercedes Dominiky Cibulkové na chodníku
Z videa Dominiky Cibulkové
Cibulková si užívá relaxu na chatě
Neskutečná proměna!
V lednu 2025 oznámila, že váží 58,5 kilogramů
Dominika Cibulková se svými dětmi
Dominika Cibulková vede spokojený život
Dominika Cibulková vede spokojený život
Cibulková se pochlubila sexy postavou v plavkách.
Extenistka Dominika Cibulková promluvila o svém soukromém životě.
Extenistka Dominika Cibulková promluvila o svém soukromém životě.
Slovenská extenistka Dominika Cibulková zhubla už 17 kilo.
Slovenská extenistka Dominika Cibulková zhubla už 17 kilo.
Slovenská extenistka Dominika Cibulková zhubla už 17 kilo.
Slovenská extenistka Dominika Cibulková zhubla už 17 kilo.
Slovenská extenistka Dominika Cibulková zhubla už 17 kilo.
Slovenská extenistka Dominika Cibulková zhubla už 17 kilo.

Jediné video odstartovalo pořádný poprask! Na sociálních sítích se objevily záběry luxusního Mercedesu, který stojí prakticky přes celý chodník a kolemjdoucí jej musí obcházet, aby mohli projít. Lidé na internetu se rychle dovtipili, že vůz tam »pohodila« bývalá tenistka Dominika Cibulková (36). A začala mela...

Že by bývalá tenistka Dominika či její manžel Michal Navara jen nezvládali podélné parkování? „Exkluzivní auto vyžaduje exkluzivní parking,“ uvedl těmito slovy autor videa snímek. „Tato rodina by neuměla zaparkovat ani kolečkové brusle,“ zaznělo v jednom z posměšných komentářů. Ten neunikl ani Dominičině tátovi a rozhodl se svou dceru bránit. 

„Tupí Slováci! Napadlo Vás, že se pokazila elektrická brána?! Ať Vás poje*e,“ rozčiloval se nad kritiky. Bytové družstvo podle webu Pluska.skskutečně začátkem září řešilo rozbitou a elektronicky nefunkční garážovou bránu. Vysvětlení ale některé moc neuspokojilo. „Pokazila se brána a tři metry odtud nebyla žádné parkovací místa, nikde na Dunajské nic. Mám Géčko, ale nemám 1,5 € na parking. Ještě i Cibulka se tu vyzvracel v komentářích,“ objevilo se v reakcích pod videem. 

Redakce slovenského webu pak tatínka Dominiky kontaktovala a pokusila se zjistit, jestli po ochladnutí emocí nevidí věc trochu jinak. „Svou odpověd jsem napsal. Kdo se v ní vidí, tak bohužel. Když lidi reagují bez příčiny jako primitivové, tak takovou odpověď i dostanou,“ stojí si za svým. O vyjádření požádali redaktoři také samotnou Dominiku a jejího muže, kteří ale nereagovali.

Drsný otec Dominiky Cibulkové
Drsný otec Dominiky Cibulkové
Témata:  blesksportmilan cibulkaMercedes-BenzDominika CibulkováMichal Navaraparkování

Související články



Články odjinud