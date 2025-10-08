Nároďák vyměnil za manželku Plíškovou: Hancka odstavil porod

Novinka! Hancko s Plíškovou čekají rozšíření rodiny
Těhotná Kristýna Plíšková
Bývalá tenistka Kristýna Plíšková.
Slovenská repre vyběhne v pátek v Severním Irsku bez dvou nejlepších hráčů, záložníka Lobotku nepustí zranění a obránce Dávida Hancka (27) zase těhotná manželka Kristýna Plíšková (33).

Hancko junior se má totiž narodit v nejbližších dnech. „Obětovala kvůli mně hodně a zaslouží si, abych byl u ní,“ vysvětloval Dávid, zatímco trenér Slováků Calzona pravil: „Rodina je priorita, ale doufáme, že dorazí aspoň na druhý zápas s Lucemburskem. Když rodila moje žena, přišel jsem za ní, a protože byla v pořádku, vrátil jsem se do práce.“

Kvalifikační šichtu o MS mají Slováci parádně rozjetou, jsou stoprocentní. Porazili Němce a mají první flek ve svých rukou.

Témata:  fotbalreprezentaceslovenskoblesksportSeverní IrskoKristýna PlíškováLucemburskoDávid Hancko

