Samba v mrazu. Brazilec, který nechtěl lyžovat, šokoval svět: vyhrál za polárním kruhem
Brazílie oslavuje své první vítězství v lyžařském Světovém poháru. Země báječných pláží se ho navíc dočkala za polárním kruhem. Lucas Pinheiro Braathen, osobitý chlapík s norským tatínkem a brazilskou maminkou, doručil triumf v úvodním slalomu sezony ve finském Levi.
Albánskému historickému triumfu v Levi zabránila Mikaela Shiffrinová, která v sobotu odsunula Laru Colturiovou na druhé místo, brazilská samba ale může propuknout. Premiérové vítězství pro jihoafrickou zemi zařídil Lucas Pinheiro Braathen. V nedělním slalomu v Levi porazil o 31 sekund Francouze Clementa Noela, v cíli klesl na kolena a radostně si zakřičel: „Vamos Brazil!“
Byl to unikátní moment historie světového lyžování. Pod sjezdovkou v Levi, 170 kilometrů za polárním kruhem, zněla brazilská hymna.
„Nemůžu ani popsat, co to pro mě znamená. Tohle je píseň, kterou jsem slýchal, když jsem vyrůstal při fotbalových zápasech, které mě inspirovaly začít se sportem. Být teď důvodem, proč ji slyším, reprezentovat stejný národ, v kterém jsem vyrůstal, a kde jsem získal lásku ke sportu, je pro mě jako uzavření kruhu,“ radoval se Pinheiro Braathen. „Tohle je pro mě spíš osobní než sportovní vítězství. Je to vítězství pro mě a pro má rozhodnutí, která jsem udělal.“
Ještě pod svým původním příjmením Braathen způsobil lyžařskému světu pořádný šok, když v roce 2023 krátce po zisku malého křišťálového globu za slalom oznámil konec kariéry.
„Dosáhl jsem bodu, kdy jsem cítil, že jsem ztratil důvod, proč jsem začal lyžovat. Potřeboval jsem udělat krok stranou. Potřeboval jsem čas být sám se sebou a definovat cestu, po které chci v kariéře jít,“ vzpomínal.
Jistá rozpolcenost k němu patří od dětství. Narodil se norskému tatínkovi a brazilské mamince v Oslu. Když mu byly tři, jeho rodiče se rozešli a malý Lucas chvíli vyrůstal v Brazílii a nikdy na své jihoamerické kořeny nezapomněl, i když následně přesídlil za otcem zpět do Norska.
„Od jedenácti let jsem do Brazílie jezdil každý rok. Je to moje polovina,“ líčil v rozhovoru pro svého sponzora Red Bull.
Ohromilo mě, jak rychle jeli
Lucas v dětství hrával fotbal a snil o tom, že jednou bude jako jeho hrdina Ronaldinho. Naopak lyžování ho moc nebavilo, možná že proto, že jeho otec se kvůli práci stěhoval z jednoho lyžařského střediska do druhého. Lyžování se ze všech sil bránil, na otcovy pobídky nereagoval.
„Vymýšlel jsem si všechny druhy lží. Říkal jsem mu, že jsem Brazilec, že to není v naší krvi. Říkal jsem mu, že budu v těch teplotách nemocný. Moje nohy byly stvořeny pro pláž a ne pro tvrdé lyžáky,“ líčil Pinheiro Braathen.
Všechno změnilo, když jednou zahlédl, jak kolem sviští skupina závodních lyžařů.
„Ohromilo mě, jak rychle jeli. Řekl jsem otci, že to chci taky. Koncem té zimy jsem se do tréninku zamiloval a nechtěl jsem přestat,“ vyprávěl.
Lyžování se pro něj stalo vášní, rychle se zlepšoval. V roce 2018 skončil jako osmnáctiletý těsně druhý na norském šampionátu v obřím slalomu. Všiml si ho slavný šampion Kjetil André Aamodt a doporučil ho národnímu týmu. V tom roce mladý borec poprvé závodil ve Světovém poháru, během následujících let se stal novou hvězdou Světového poháru. První vítězství zapsal v říjnu 2020 v Söldenu.
Před dvěma lety z kolotoče překvapivě vystoupil, ale pauza mu dlouho nevydržela. Jen se odmítl vrátit mezi Útočící Vikingy, jak se přezdívá norské lyžařské reprezentaci. Vrátil se ke svým brazilským kořenům a začal používat i příjmení své brazilské maminky. Minulou sezonu v comebackové sezoně stál pětkrát na stupních vítězů, i když pro něj sportovní úspěch zdaleka není jedinou životní radostí. Miluje zábavu, zajímá se o módu, působí jako DJ, surfuje či jezdí na skejtu.
„Když mám po lyžařské sezoně, opouštím život profesionálního sportovce tak rychle, jak to jde, abych se pak motivovaný vrátil zpátky. Každý den, který trávím s přáteli, kteří s lyžováním nemají nic společného, ze mě dělá lepšího lyžaře,“ vysvětluje Pinheiro Braathen.
Rád se ukazuje v divokých barevných kreacích, občas si maluje nehty nebo používá části ženské garderoby. Bojuje proti homofobii a snaží se vnést trochu energie do světa lyžování, který považuje za příliš konzervativní.
„Mým největším cílem je, aby po mém odchodu ze sportu byla větší rozmanitost a větší tolerance k odlišnostem,“ říká Pinheiro Braathen.
Jednu tradici už změnil. Dostal brazilskou vlaječku na první místo závodu Světového poháru a zdá se, že je to jen začátek. Zvlášť v sezoně, kdy se bude bojovat o olympijské medaile.
Závod SP ve sjezdovém lyžování v Levi (Finsko):
Muži - slalom: 1. Pinheiro Braathen (Braz.) 1:50,72 (54,13+56,59), 2. Noël (Fr.) -0,31 (54,54+56,49), 3. Hallberg (Fin.) -0,57 (55,03+56,26), 4. Taylor (Brit.) -0,61 (55,60+55,73), 5. Haugan (Nor.) -0,77 (54,62+56,87), 6. Rassat (Fr.) -1,04 (55,51+56,25).
Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. Pinheiro Braathen a Odermatt (Švýc.) oba 100, 3. Schwarz (Rak.) 92, 4. Noël 80, 5. Haugan 67, 6. Hallberg a McGrath (Nor.) oba 60.