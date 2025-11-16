Gumáky či plášť. A teď? Detaily kolekce pro Milán

Na LOH v Londýně 2012 česká výprava zaujala holínkami.
Popelce ze tří oříšků vypadla lovecká kamizola, plesové, a pak i svatební šaty. Olympijská kolekce umí být stejně ikonická! Jakými taháky budou chtít Češi zaujmout při únorovém nástupu v Miláně?

Čeští reprezentanti se blýskli již na letní olympiádě 2012 v Londýně, když si při slavnostním pochodu natáhli gumáky. Pro Hry v Pchjongčchangu 2018 byla pro změnu vytvořena tradice s ikonickou »raškovkou«, která pokračuje i v Miláně. Nejvíce diskutovaným prvkem ale byl chemický plášť pro OH v Paříži 2024 od návrháře Jana Černého. Jeho kolekce přes počáteční hlasitou kritiku sbírala módní »Oscary« od zahraničních expertů. A tak se společně podívejme, kterými třemi prvky může výprava oslnit na zimních Hrách 2026 ve městě módy.

PALČÁKY NA ŠŇŮRCE

Dosud byly rukavice nedílnou součástí každé české výpravy. Avšak až ty letošní pozvednou obyčejné palčáky do výšin! Proč? Budou totiž na šňůrce. „Jelikož jsem všechny svoje rukavice pokaždé poztrácela, tak je tento nápad se šňůrkami parádní,“ smála se krasobruslařka Natálie Taschlerová (23).

ŠORTKY DO ZIMY

Že se pro krásu musí trpět? Češi o tom vědí své. Při slavnostním zahájení světu dokáží, že se zimy nebojí ani v kraťasech. „Úžasný krok. Nečekal jsem, že si někdo troufne představit šortky,“ vysekl poklonu krasobruslař Tomáš Verner (39). Jen aby reprezentantům nenastydly močové cesty, a oni mohli naplno sbírat medaile.

ŠÁLA »ROSSONERI«

Čím více se zalíbit milovníkům módy z Itálie než dlouhou červenočernou šálou. Minimálně půlka města – fanoušci fotblaových »Rossoneri« (AC Milán) – bude českým sportovcům tleskat při nástupu na San Siro, kde symbolicky proběhne slavnostní zahájení. Přidat by se teoreticky mohli i příznivci rudého Ferrari, které má ve znaku černého splašeného koně.

Témata:  Olympijské hryAC MilanLondýnPchjongčchangMilánFerrariLetní olympijské hryLetní olympijské hry 2012Letní olympijské hry 2024Natálie Taschlerová

