Sáblíkové láska Zdráhalová s rekordem: Dojemné vzkazy!
Spřízněná duše Martiny Sáblíkové (38) Nikola Zdráhalová (29) vletěla do olympijské sezony nejlepším českým časem na trati 1500 m. Rychlobruslařské partnerky si po závodě vrkaly jako dvě hrdličky!
Legendární Sáblíková letos po dotazu Blesku odtajnila, že se Zdráhalovou tvoří šťastný pár už 12 let. A láska jim svědčí i na ledových oválech! Martina v americkém Salt Lake City na třech kilometrech zajela čas 3:58,49, čímž by jí ani v rozlučkové sezoně neměla uniknout účast na olympiádě v Itálii.
Nikola na poloviční distanci zapsala čas 1:53,12 – a překonala národní rekord! Přitom po předchozích Hrách přerušila kariéru a rok ani neobula brusle s dlouhými noži, loni po návratu jen těsně nedosáhla na medaili z mistrovství světa.
„Jsem na tebe pyšná. Tvůj příběh je inspirací a motivací. Klobouk dolů,“ vzkázala Sáblíková ženě svého srdce. Zdráhalová týmovou i životní parťačku pohladila zpět: „Bez tebe bych to nezvládla. Děkuji, že mi takhle pomáháš.“