Sáblíkové láska Zdráhalová s rekordem: Dojemné vzkazy!

Nikola Zdráhalová zajela na trati 1500 metrů národní rekord.
Martina Sáblíková (vlevo) gratulovala své lásce Nikole Zdráhalové.
Společná fotografie Martiny Sáblíkové a Nikoly Zdráhalové, k níž připojila olympijská šampionka oznámení o společné lásce
Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková a její trenér Petr Novák
Tak šel čas s Martinou Sáblíkovou.
Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková
Nikola Zdráhalová a Martina Sáblíková při odletu na olympiádu v Pchjončchangu
Nikola Zdráhalová a Martina Sáblíková spolu vyrazily na hokej během olympiády v Pchjončchangu v roce 2018
České reprezentantky a partnerky
Mají se rády
Rychlobruslařská dvojice
Peking 2022
První pravidlo hlavně u toho dobře vypadat
Zamilovaný pár
Dovolená či příprava? Kolo je jasná volba!
Při společné vášni - cyklistice
Spousta srdíček pro šťastný pár rychlobruslařek: Gratulovaly celebrity i soupeřky
Martina a Nikola jen zářily.
Martina Sáblíková, Eliška Dřímalová a Nikola Zdráhalová
Rozesmátá Sáblíková svoje malůvky na těle obvykle moc nevystavuje
Martiny tetování s motivem srdce.
Stylová kérka Nikoly. Komu je asi věnována?
Rozesmátá Sáblíková svoje malůvky na těle obvykle moc nevystavuje
Martinu čeká poslední sezóna
Po boku Martiny září Zdráhalová štěstím.
Po boku Martiny září Zdráhalová štěstím.

Spřízněná duše Martiny Sáblíkové (38) Nikola Zdráhalová (29) vletěla do olympijské sezony nejlepším českým časem na trati 1500 m. Rychlobruslařské partnerky si po závodě vrkaly jako dvě hrdličky!

Legendární Sáblíková letos po dotazu Blesku odtajnila, že se Zdráhalovou tvoří šťastný pár už 12 let. A láska jim svědčí i na ledových oválech! Martina v americkém Salt Lake City na třech kilometrech zajela čas 3:58,49, čímž by jí ani v rozlučkové sezoně neměla uniknout účast na olympiádě v Itálii.

Nikola na poloviční distanci zapsala čas 1:53,12 – a překonala národní rekord! Přitom po předchozích Hrách přerušila kariéru a rok ani neobula brusle s dlouhými noži, loni po návratu jen těsně nedosáhla na medaili z mistrovství světa.

„Jsem na tebe pyšná. Tvůj příběh je inspirací a motivací. Klobouk dolů,“ vzkázala Sáblíková ženě svého srdce. Zdráhalová týmovou i životní parťačku pohladila zpět: „Bez tebe bych to nezvládla. Děkuji, že mi takhle pomáháš.“

