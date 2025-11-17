Růžičkova »Mary« nepřestává šokovat: V ráji fetišistů!
Že by na téhle Mary něco bylo? Choť legendárního hokejisty a trenéra Vladimíra Růžičky (62) zkouší ukojit lehce zvrhlé sexuální touhy fanoušků.
Marie Růžičková (37), která už vystavuje své plastikami vylepšené tělo na platformě pro dospělé OnlyFans, se objevila pod přezdívkou Mary10 na Kalhotkomatu.
„Ano, jsem, kdo si myslíš,“ mrká umělými řasami na ostatní uživatele manželka kapitána olympijských šampionů z Nagana 1998 a kouče mistrů světa z let 2005 a 2010. „Využij této šance, nebude to tady pořád. Doufám, že si dárkem sám pro sebe uděláš radost a užiješ si ho,“ dodává Růžičkova »Mary«.
O co se vlastně jedná? Kalhotkomat je jakýsi e-shop, doslova ráj pro fetišisty! Ženy si tu vydělávají prodejem použitého spodního prádla a různých erotických oblečků tisíce korun měsíčně. Peníze uživatelky získávají i za fotky, videa či dopisování s »klienty«.
Matka Růžičkovy dcery Lejly (8) navíc při té příležitosti zájemcům na sebe práskla, že má intimní partie oholené a v sadomasochismu ráda střídá nadřazenou a podřízenou roli. Au!