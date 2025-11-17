Po San Marinu Gibraltar: Češi se léčí humorem
I když se fanouškům z holomajzny fotbalového nároďáku s papírově nejhorší reprezentací světa ze San Marina (1:0) chtělo spíš brečet, místo dalšího sebepoškozování se před výkopem kvalifikačního duelu s Gibraltarem (pondělí od 20:45 na ČT sport) vyléčili žerty. Češi jsou prostě smějící se bestie!
Příště Vatikán!
„Kluci, tak příště zavolat snad už jen tým Vatikánu, aby nebyly nějaké větší problémy a strach o výsledek,“ napsal do facebookové diskuze jeden z hrdinů čtvrtečního večera – divák, který vydržel celých 90 minut historicky prvního reprezentačního mače v Karviné. Nápad neměl špatný, jenže... Nejmenší stát světa sice má národní mužstvo, ale není členem FIFA. Chraň bůh, aby Češi udělali ostudu i s papežovými ovečkami!
Proti amatérům o útratu
Na Součka, Schicka a další reprezentanty z elitních evropských soutěží si teď vyskakují i chlapi z vesnice, kteří kopou do meruny, aby si udělali žízeň. Třeba TJ Tršice z 10. ligy na Olomoucku vyzvali Čechy k přípravnému souboji: „Nebojte, budeme opatrní. Kdo prohraje, platí útratu.“ To je sebevědomí, panečku!
Bezzubá zubatá
Říká se, že kde nic není, ani smrt nebere. Příznivci kopané se inspirovali a vytvořili svou variantu obrázku, kde zubatá s kosou obchází dveře s vlajkami soupeřů a klepe na dalšího. Má to jednu chybu: Česká smrtka měla jediný zářez...
Má Columbo manželku?
Diváci u obrazovek spolu s 3721 odvážlivci na tribunách stadionu v Karviné se výkonem fotbalistů bavili tak, že celý zápas přemýšleli, jestli má brankář San Marina Edoardo Columbo (24) manželku a jestli ji někdo někdy viděl. Nebo ji jako seriálový poručík Colombo neukazuje?