Kladno narazilo s Kometou, řádil Flek (2+1). Body jsme si nezasloužili, věděl bek
Po reprezentační přestávce se vrátili do akce s velkou chutí, dvakrát nasázeli soupeři pět branek a do tabulky přidali šest bodů. Rytíři narazili až ve 24. kole extraligy na domácím ledě s Kometou. Úřadující mistr Kladno takřka k ničemu nepustil a po fantastickém představení první lajny odjel s výhrou 4:1. „Možná jsme se nechali trošku unést tím, že jsme odbojovali dva zápasy a opravdu bojovností je získali na svoji stranu. Když tam úsilí není tolik, je to těžké,“ litoval kladenský obránce Michal Houdek.
Od začátku bylo jasné, kdo bude určovat tempo zápasu. Kometa hrála aktivně a šla brzy do vedení, jen díky dobrým zákrokům Adama Brízgaly zůstávalo skóre po dvou třetinách 1:2. „Ale stav neodpovídal. Dneska jsme neměli na to zápas otočit. Ani síly, nehráli jsme kompaktně, byli jsme daleko od sebe. Z naší strany to nebyl dobrý výkon,“ uvědomoval si po utkání domácí trenér David Čermák.
Kometa definitivně zlomila duel na svoji stranu zkraje třetí části, kdy přidala další dvě branky. Řádila zejména první formace ve složení Jakub Flek, Lukáš Cingel a Kristián Pospíšil. Kapitán zakončil zápas s bilancí 2+1, Pospíšil připravil tři góly a Cingel přidal po přesné trefě a nahrávce.
„Dobrým pohybem a tím, že jsme byli nastavení hlavou sem přijít a vyhrát. Každý jeden kluk podal výborný výkon. Proto si tým zasloužil tři body,“ vyjmenovával Pospíšil, čím Brno urvalo výhru.
Článek pokračuje pod infografikou.
Kometa k ní dokráčela se 42 střelami na branku, soupeři povolila o rovných dvacet pokusů méně. Rytíři si nedokázali poradit s pevnou defenzivou, do šancí se kromě nádherné přesilovkové souhry příliš nedostávali a naopak soupeři nabízeli možnosti vlastní nepřesností a chybami. „Když víme, že Kometa hraje v malém boxu, nemůžeme jim puky do boxu dávat,“ upozorňoval Houdek.
Sám mohl ve třetí třetině závěr zdramatizovat, jenže ve velké šanci puk do sítě nedostal. Aleše Stezku sice překonal, ale v brankovišti kotouč trefil Kellyho Klímu. „To se prostě stane. Kluci ještě byli sami mezi kruhy, ale není to vždycky jenom o šancích. Je to o celkovém herním projevu a ten jsme neměli takový jako ve Varech nebo s Třincem. Ani jsme si body nezasloužili,“ pravil řízný bek, jemuž po dvou triumfech v řadě chyběla u týmu bojovnost.
Na straně úřadujícího šampiona panovala po utkání dobrá nálada. Kometa vyhrála v extralize potřetí v řadě a ukázala vítěznou mentalitu. „Kladno ukázalo velmi kvalitní výkon po přestávce a věděli jsme, že nás nebude čekat nic lehkého. Podali jsme ale velmi dobrý výkon. Důležité byly dva góly na začátku třetí třetiny. Zápas jsme dovedli do zaslouženého vítězství,“ shrnul vývoj hostující trenér Kamil Pokorný.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|12
|3
|1
|7
|70:56
|43
|2
Sparta
|26
|12
|3
|1
|10
|77:65
|43
|3
Pardubice
|23
|12
|2
|2
|7
|73:52
|42
|4
Mountfield
|23
|11
|4
|0
|8
|65:49
|41
|5
Brno
|23
|12
|1
|3
|7
|66:60
|41
|6
Plzeň
|23
|11
|2
|3
|7
|59:47
|40
|7
Vítkovice
|24
|10
|3
|2
|9
|66:64
|38
|8
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|9
Č. Budějovice
|24
|10
|2
|2
|10
|71:67
|36
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|23
|9
|1
|2
|11
|56:65
|31
|12
M. Boleslav
|24
|8
|2
|2
|12
|50:58
|30
|13
Kladno
|24
|7
|2
|4
|11
|58:73
|29
|14
Litvínov
|24
|3
|2
|1
|18
|39:81
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž