Předplatné

Kladno narazilo s Kometou, řádil Flek (2+1). Body jsme si nezasloužili, věděl bek

Hráči Komety se radují z gólu
Hráči Komety se radují z góluZdroj: ČTK / Říhová Michaela
Adam Brízgala v brance Rytířů Kladno
Radost hokejistů Kladna
Hokejisté Komety zavítali na stadion Rytířů Kladno
Hokejisté Komety zavítali na stadion Rytířů Kladno
Hokejisté Komety zavítali na stadion Rytířů Kladno
Daniel Audette z Kladna se raduje z gólu
7
Fotogalerie
Filip Ardon
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Po reprezentační přestávce se vrátili do akce s velkou chutí, dvakrát nasázeli soupeři pět branek a do tabulky přidali šest bodů. Rytíři narazili až ve 24. kole extraligy na domácím ledě s Kometou. Úřadující mistr Kladno takřka k ničemu nepustil a po fantastickém představení první lajny odjel s výhrou 4:1. „Možná jsme se nechali trošku unést tím, že jsme odbojovali dva zápasy a opravdu bojovností je získali na svoji stranu. Když tam úsilí není tolik, je to těžké,“ litoval kladenský obránce Michal Houdek.

Od začátku bylo jasné, kdo bude určovat tempo zápasu. Kometa hrála aktivně a šla brzy do vedení, jen díky dobrým zákrokům Adama Brízgaly zůstávalo skóre po dvou třetinách 1:2. „Ale stav neodpovídal. Dneska jsme neměli na to zápas otočit. Ani síly, nehráli jsme kompaktně, byli jsme daleko od sebe. Z naší strany to nebyl dobrý výkon,“ uvědomoval si po utkání domácí trenér David Čermák.

Kometa definitivně zlomila duel na svoji stranu zkraje třetí části, kdy přidala další dvě branky. Řádila zejména první formace ve složení Jakub Flek, Lukáš Cingel a Kristián Pospíšil. Kapitán zakončil zápas s bilancí 2+1, Pospíšil připravil tři góly a Cingel přidal po přesné trefě a nahrávce.

„Dobrým pohybem a tím, že jsme byli nastavení hlavou sem přijít a vyhrát. Každý jeden kluk podal výborný výkon. Proto si tým zasloužil tři body,“ vyjmenovával Pospíšil, čím Brno urvalo výhru.

Článek pokračuje pod infografikou.

Kometa k ní dokráčela se 42 střelami na branku, soupeři povolila o rovných dvacet pokusů méně. Rytíři si nedokázali poradit s pevnou defenzivou, do šancí se kromě nádherné přesilovkové souhry příliš nedostávali a naopak soupeři nabízeli možnosti vlastní nepřesností a chybami. „Když víme, že Kometa hraje v malém boxu, nemůžeme jim puky do boxu dávat,“ upozorňoval Houdek.

Sám mohl ve třetí třetině závěr zdramatizovat, jenže ve velké šanci puk do sítě nedostal. Aleše Stezku sice překonal, ale v brankovišti kotouč trefil Kellyho Klímu. „To se prostě stane. Kluci ještě byli sami mezi kruhy, ale není to vždycky jenom o šancích. Je to o celkovém herním projevu a ten jsme neměli takový jako ve Varech nebo s Třincem. Ani jsme si body nezasloužili,“ pravil řízný bek, jemuž po dvou triumfech v řadě chyběla u týmu bojovnost.

Na straně úřadujícího šampiona panovala po utkání dobrá nálada. Kometa vyhrála v extralize potřetí v řadě a ukázala vítěznou mentalitu. „Kladno ukázalo velmi kvalitní výkon po přestávce a věděli jsme, že nás nebude čekat nic lehkého. Podali jsme ale velmi dobrý výkon. Důležité byly dva góly na začátku třetí třetiny. Zápas jsme dovedli do zaslouženého vítězství,“ shrnul vývoj hostující trenér Kamil Pokorný.

KonecLIVE
14

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec231231770:5643
2Sparta2612311077:6543
3Pardubice231222773:5242
4Mountfield231140865:4941
5Brno231213766:6041
6Plzeň231123759:4740
7Vítkovice241032966:6438
8Liberec241104959:5837
9Č. Budějovice2410221071:6736
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary239121156:6531
12M. Boleslav248221250:5830
13Kladno247241158:7329
14Litvínov243211839:8114
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů