Anna Kellnerová se ukáže na kolbišti, ale je hlavně manažerkou: S »poníkem« do akce!
V první řadě je manažerkou týmu Prague Lions, ale závodit za něj nebude. Přesto Annu Kellnerovou (28) v O2 areně diváci při Prague Playoffs, které ve čtvrtek startuje, uvidí v sedle klisny Kristalline.
Manažerka, nebo jezdkyně – která z těch rolí je pro vás komfortnější?
„Mám ráda obě, ale na prvním místě je pro mě tým Prague Lions, kvůli němu jsme tady především. Jelikož tu budu i závodit sama s Kristalline v rámci pětihvězdičkových soutěží, budu věnovat maximální pozornost tomu, abych dosáhla na co nejlepší výsledek.“
Které dny půjdete s Kristalline do akce?
„Měla bych s ní skákat čtvrtek, pátek i sobotu. Ona je velikostí skoro poník, ale cítí se, jako by byla dva metry vysoká, takže se určitě bude chtít předvést.“
Původně jste plánovala závodit i za Lions s hřebcem Firefoxem, jenže se zranil. Jak na tom je?
„Po konzultaci s veterináři je na dva měsíce vyřazen ze závodů. Členové týmu byli zklamaní i kvůli mně, celou sezonu jsem naplánovala tak, abych s ním tady mohla startovat.“
Přímý postup do pátečního semifinále vám utekl o jediný bod…
„Ano, ale má to i lepší stránky. Poslední roky jsme měli vždy jeden výrazný neúspěch, že jezdec spadne nebo něco takového. Letos jsme si to vybrali až v Rijádu, kde jsme o tu možnost jít v Praze přímo do semifi nále přišli, tak doufám, že o to silnější teď budeme.“
Musela jste jako manažerka týmu někdy zasáhnout a rozhodnout sama?
„Ta kooperace je taková, že se ještě nestalo, abych musela rozhodnout já. Vždy je to týmová diskuze a snažíme se vycházet si vstříc, podporovat se, právě v tom je naše síla.“
Skáčou až 165 centimetrů
Parkurová elita se od čtvrtka předvede při pražském playoffffs. Tady je pár čísel, která akci provází.
40 tisíc
Plaoffs se v O2 areně konalo poprvé v roce 2018, tehdy za 4 dny dorazilo 25 tisíc diváků. Kadý další ročník se návštěvnost zlepšuje, letos pořadatelé věří v pokoření hranice 40 tisíc prodaných vstupenek.
390 korun
Tolik stojí nejlevnější vstupenky. Právě ty by měly být ještě k dispozici, lze je pořídit přes internet, ale i na pokladnách u haly. Neváhejte, další ročníky v Praze budou až v letech 2027 a 2029.
165 cm
To je výška nejvyšších překážek, přes které bude elita v O2 areně skákat. Soutěže nižší kategorie, v nichž nastoupí více českých jezdců a jezdkyň, mají překážky od 130 centimetrů.
275 milionů
Celková dotace Prague Playoff s je v přepočtu 275 milionů korun. Pro srovnání: Velká pardubická má dotaci pět milionů.
Z programu Playoffs
ČTVRTEK
14:30 CSI5* Individuální závod
PÁTEK
9:00 CSI2* Individuální závod
SOBOTA
9:00 CSI2* Individuální závod
NEDĚLE