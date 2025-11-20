Anna Kellnerová se ukáže na kolbišti, ale je hlavně manažerkou: S »poníkem« do akce!

Autor: om
Anna Kellnerová na tiskové konferenci před startem Global Champions Prague Playoffs
Tisková konference před zahájením akce.
Anna Kellnerová.
Tisková konference před zahájením akce.
Akce Prague Playoffs začíná ve čtvrtek.
Po roční pauze se do Prahy vrací Prague Playoffs
Po roční pauze se do Prahy vrací Prague Playoffs
Po roční pauze se do Prahy vrací Prague Playoffs
Po roční pauze se do Prahy vrací Prague Playoffs
Pražská O2 arena už se připravuje na start Prague Playoffs
Jan Andrlík je šéf organizačního výboru Prague Playoffs
Anna Kellnerová chce, aby Prague Lions bojovali v Praze o stupně vítězů
Anna Kellnerová na tiskové konferenci před startem Global Champions Prague Playoffs

V první řadě je manažerkou týmu Prague Lions, ale závodit za něj nebude. Přesto Annu Kellnerovou (28) v O2 areně diváci při Prague Playoffs, které ve čtvrtek startuje, uvidí v sedle klisny Kristalline.

Manažerka, nebo jezdkyně – která z těch rolí je pro vás komfortnější?
 „Mám ráda obě, ale na prvním místě je pro mě tým Prague Lions, kvůli němu jsme tady především. Jelikož tu budu i závodit sama s Kristalline v rámci pětihvězdičkových soutěží, budu věnovat maximální pozornost tomu, abych dosáhla na co nejlepší výsledek.“

Které dny půjdete s Kristalline do akce?
„Měla bych s ní skákat čtvrtek, pátek i sobotu. Ona je velikostí skoro poník, ale cítí se, jako by byla dva metry vysoká, takže se určitě bude chtít předvést.“

Původně jste plánovala závodit i za Lions s hřebcem Firefoxem, jenže se zranil. Jak na tom je?
„Po konzultaci s veterináři je na dva měsíce vyřazen ze závodů. Členové týmu byli zklamaní i kvůli mně, celou sezonu jsem naplánovala tak, abych s ním tady mohla startovat.“

Přímý postup do pátečního semifinále vám utekl o jediný bod…
„Ano, ale má to i lepší stránky. Poslední roky jsme měli vždy jeden výrazný neúspěch, že jezdec spadne nebo něco takového. Letos jsme si to vybrali až v Rijádu, kde jsme o tu možnost jít v Praze přímo do semifi nále přišli, tak doufám, že o to silnější teď budeme.“

Musela jste jako manažerka týmu někdy zasáhnout a rozhodnout sama?
„Ta kooperace je taková, že se ještě nestalo, abych musela rozhodnout já. Vždy je to týmová diskuze a snažíme se vycházet si vstříc, podporovat se, právě v tom je naše síla.“

Skáčou až 165 centimetrů

Parkurová elita se od čtvrtka předvede při pražském playoffffs. Tady je pár čísel, která akci provází.

40 tisíc

Plaoffs se v O2 areně konalo poprvé v roce 2018, tehdy za 4 dny dorazilo 25 tisíc diváků. Kadý další ročník se návštěvnost zlepšuje, letos pořadatelé věří v pokoření hranice 40 tisíc prodaných vstupenek.

390 korun

Tolik stojí nejlevnější vstupenky. Právě ty by měly být ještě k dispozici, lze je pořídit přes internet, ale i na pokladnách u haly. Neváhejte, další ročníky v Praze budou až v letech 2027 a 2029.

165 cm

To je výška nejvyšších překážek, přes které bude elita v O2 areně skákat. Soutěže nižší kategorie, v nichž nastoupí více českých jezdců a jezdkyň, mají překážky od 130 centimetrů.

275 milionů

Celková dotace Prague Playoff s je v přepočtu 275 milionů korun. Pro srovnání: Velká pardubická má dotaci pět milionů.

 

Z programu Playoffs

ČTVRTEK

14:30 CSI5* Individuální závod
17:15 Slavnostní zahájení
17:45 Horse show
20:00 Global Champions League – čtvrtfinále (12 týmů)

PÁTEK

9:00 CSI2* Individuální závod
11:30 Autogramiáda (sektor 110/111)
14:20 CSI5* Individuální závod
16:15 Individuální závod
20:00 Global Champions League – semifinále (12 týmů)

SOBOTA

9:00 CSI2* Individuální závod
17:00 Horse show
20:00 Super Grand Prix, CSI5* individuální závod dvoukolově

NEDĚLE
9:00 CSI2* Individuální závod
13:20 Horse show
15:30 Global Champions League Super Cup – finále (6 týmů dvoukolově)

Tisková konference před zahájením akce.
Tisková konference před zahájením akce.
Témata:  blesksportPrahaAnna KellnerováPrague LionsRijádGrand PrixMozilla Firefoxshowponík

Související články



Články odjinud