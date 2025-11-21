Nečekaný zmar Hradce v koncovce. Šlágr zlomil „šatňák“, Sparta se dotáhla na Třinec
Teď se ukáže, jak mentálně silný je hradecký soubor. Mountfield v pátečním šlágru se Spartou určoval tempo a děj, jenže stačila dvě zaváhání ve druhé části, aby hosty vyslal do výborné nálady a sám sebe na kolena. Pražané pro sebe sebrali sedmý triumf z posledních osmi partií a bodově se dotáhli na vedoucí Třinec. Za sladkou výhru 4:1 vděčí zejména skvěle koncentrovanému Jakubu Kovářovi a speciálním jednotkám na oslabení.
Po pondělní exhibiční nakládačce 7:1 na hanáckém ledě se na východě Čech těšili na hit se Spartou. Věděli, že v případě tříbodové výhry usednou na průběžný extraligový trůn. Jak už to bývá, plán je jedna věc, realita druhá. „Asi jsme se vystříleli v Olomouci, možná jsme se i málo tlačili před vynikajícího gólmana,“ klopil zrak hradecký útočník Patrik Miškář.
Sparta dlouho v ofenzivě nic extra zajímavého nepředváděla, byla ráda, že ustávala svá oslabení (celkem pět), pohybově na tom byla hůř, vepředu si dlouho nedokázala vytvořit stoprocentní šanci. Zkrátka kvitovala, že zůstává v naději na body, kterou pevně svíral gólman Jakub Kovář, poctivě sbírající jeden zákrok za druhým. „Jeho vítězství,“ odkýval Miškář.
Jenže jakmile přišla první kloudná možnost, hned ji Pražané proměnili. Krása celé akce vykompenzovala předchozí fádnost a marnost. Michael Špaček manévroval s kotoučem na levém křídle, odkud poslal luxusní a přesně načasovanou diagonální nahrávku Tomáši Hykovi. Toho v klíčový moment přestal bránit Martin Kohout a hosté šli do vedení. Opařený Hradec mohl záhy inkasovat podruhé, ale Michal Vitouch zblízka pohrdl pobídkou.
Co nevyšlo křídlu čtvrté formace, povedlo se Martinši Dzierkalsovi. Jeho „šatňák“ v čase 39:13 byl obrovskou ránou pro domácí, zvlášť když se zrodil z neomluvitelného kiksu. Obránce Michael Vukojevic za brankou přesně nahrál na kruh volnému hráči, problém byl, že šlo o hokejistu s jiným dresem. Devin Shore si prohodil puk s Filipem Chlapíkem, až to vypadalo, že akce vyjde do ztracena, ovšem v nastalém zmatku puk proklouzl k Dzierkalsovi, a ten jej procpal za čáru. Kouč Jaroslav Nedvěd na střídačce zajásal jako po triumfu nad bratrem Petrem v partičce tenisu.
Kdo hrál někdy hokej, ví, jakou šlamastiku přesně takový gól a v takový čas napáchá v týmu inkasujících. Ti přitom mohli jít pohodlně do vedení zrovna v inkriminované prostřední třetině, naštvání ze sebe musel setřepávat hlavně Patrik Miškář. V úvodních minutách druhé části stál dvakrát tváří v tvář Kovářovi, ten ho ovšem napoprvé vychytal a podruhé namířil pukem do tyčky. Ačkoli zvedal ruce nad hlavu a spolu s ním i zástupy fandů, gól to vážně nebyl. „Myslel jsem si, že je to gól, protože to rychle vylítlo ven, ale bohužel. Lepší malá rána do brány než bomba do tyče… V zápase jsem měl skórovat, ztracené body půjdou asi za mnou,“ pravil Miškář sebekriticky.
Dalo se očekávat, že třetí dějství se odehraje zejména před brankou hostů a stalo. Ve 42. minutě Jakub Pour trefil jen tyčku z půlky odkryté sparťanské klece a finálové soužení Mountfieldu pokračovalo. Pech protrhnul až v čase 58:16 TJ Melancon pěknou švestkou z dálky, jenže odpověď Sparty nemohla být stylovější – za 29 sekund z brejku udeřil Roman Horák a ten samý hráč napsal i tečku do opuštěné hradecké klece. „Snížili jsme, ale pak jsme si to tam špatně rozebrali, tlačili jsme se hodně dopředu, vybojovat aspoň buly, což se nám nepodařilo a vzápětí inkasovali,“ mrzelo Miškáře.
Hradec se tak chystá najet zpět na vítěznou vlnu zítra v Liberci.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|12
|3
|1
|7
|70:56
|43
|2
Sparta
|26
|12
|3
|1
|10
|77:65
|43
|3
Pardubice
|23
|12
|2
|2
|7
|73:52
|42
|4
Mountfield
|23
|11
|4
|0
|8
|65:49
|41
|5
Brno
|23
|12
|1
|3
|7
|66:60
|41
|6
Plzeň
|23
|11
|2
|3
|7
|59:47
|40
|7
Vítkovice
|24
|10
|3
|2
|9
|66:64
|38
|8
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|9
Č. Budějovice
|24
|10
|2
|2
|10
|71:67
|36
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|23
|9
|1
|2
|11
|56:65
|31
|12
M. Boleslav
|24
|8
|2
|2
|12
|50:58
|30
|13
Kladno
|24
|7
|2
|4
|11
|58:73
|29
|14
Litvínov
|24
|3
|2
|1
|18
|39:81
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž