Nečekaný zmar Hradce v koncovce. Šlágr zlomil „šatňák“, Sparta se dotáhla na Třinec

Jakub Kovář zasahuje v brance Sparty
Jakub Kovář zasahuje v brance SpartyZdroj: Michal Beranek / Sport
Na hradecký led zavítali hokejisté pražské Sparty
Stanislav Škorvánek zastavil útok Tomáše Hyky
Skrumáž před brankou Sparty
O tvrdé souboje nebyla v utkání Mountfieldu se Spartou nouze
Tomáš Martinec a jeho asistent Petr Koukal z Hradce Králové
18
Fotogalerie
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Teď se ukáže, jak mentálně silný je hradecký soubor. Mountfield v pátečním šlágru se Spartou určoval tempo a děj, jenže stačila dvě zaváhání ve druhé části, aby hosty vyslal do výborné nálady a sám sebe na kolena. Pražané pro sebe sebrali sedmý triumf z posledních osmi partií a bodově se dotáhli na vedoucí Třinec. Za sladkou výhru 4:1 vděčí zejména skvěle koncentrovanému Jakubu Kovářovi a speciálním jednotkám na oslabení.

Po pondělní exhibiční nakládačce 7:1 na hanáckém ledě se na východě Čech těšili na hit se Spartou. Věděli, že v případě tříbodové výhry usednou na průběžný extraligový trůn. Jak už to bývá, plán je jedna věc, realita druhá. „Asi jsme se vystříleli v Olomouci, možná jsme se i málo tlačili před vynikajícího gólmana,“ klopil zrak hradecký útočník Patrik Miškář.

Sparta dlouho v ofenzivě nic extra zajímavého nepředváděla, byla ráda, že ustávala svá oslabení (celkem pět), pohybově na tom byla hůř, vepředu si dlouho nedokázala vytvořit stoprocentní šanci. Zkrátka kvitovala, že zůstává v naději na body, kterou pevně svíral gólman Jakub Kovář, poctivě sbírající jeden zákrok za druhým. „Jeho vítězství,“ odkýval Miškář.

Jenže jakmile přišla první kloudná možnost, hned ji Pražané proměnili. Krása celé akce vykompenzovala předchozí fádnost a marnost. Michael Špaček manévroval s kotoučem na levém křídle, odkud poslal luxusní a přesně načasovanou diagonální nahrávku Tomáši Hykovi. Toho v klíčový moment přestal bránit Martin Kohout a hosté šli do vedení. Opařený Hradec mohl záhy inkasovat podruhé, ale Michal Vitouch zblízka pohrdl pobídkou.

Co nevyšlo křídlu čtvrté formace, povedlo se Martinši Dzierkalsovi. Jeho „šatňák“ v čase 39:13 byl obrovskou ránou pro domácí, zvlášť když se zrodil z neomluvitelného kiksu. Obránce Michael Vukojevic za brankou přesně nahrál na kruh volnému hráči, problém byl, že šlo o hokejistu s jiným dresem. Devin Shore si prohodil puk s Filipem Chlapíkem, až to vypadalo, že akce vyjde do ztracena, ovšem v nastalém zmatku puk proklouzl k Dzierkalsovi, a ten jej procpal za čáru. Kouč Jaroslav Nedvěd na střídačce zajásal jako po triumfu nad bratrem Petrem v partičce tenisu.

Kdo hrál někdy hokej, ví, jakou šlamastiku přesně takový gól a v takový čas napáchá v týmu inkasujících. Ti přitom mohli jít pohodlně do vedení zrovna v inkriminované prostřední třetině, naštvání ze sebe musel setřepávat hlavně Patrik Miškář. V úvodních minutách druhé části stál dvakrát tváří v tvář Kovářovi, ten ho ovšem napoprvé vychytal a podruhé namířil pukem do tyčky. Ačkoli zvedal ruce nad hlavu a spolu s ním i zástupy fandů, gól to vážně nebyl. „Myslel jsem si, že je to gól, protože to rychle vylítlo ven, ale bohužel. Lepší malá rána do brány než bomba do tyče… V zápase jsem měl skórovat, ztracené body půjdou asi za mnou,“ pravil Miškář sebekriticky.

Dalo se očekávat, že třetí dějství se odehraje zejména před brankou hostů a stalo. Ve 42. minutě Jakub Pour trefil jen tyčku z půlky odkryté sparťanské klece a finálové soužení Mountfieldu pokračovalo. Pech protrhnul až v čase 58:16 TJ Melancon pěknou švestkou z dálky, jenže odpověď Sparty nemohla být stylovější – za 29 sekund z brejku udeřil Roman Horák a ten samý hráč napsal i tečku do opuštěné hradecké klece. „Snížili jsme, ale pak jsme si to tam špatně rozebrali, tlačili jsme se hodně dopředu, vybojovat aspoň buly, což se nám nepodařilo a vzápětí inkasovali,“ mrzelo Miškáře.

Hradec se tak chystá najet zpět na vítěznou vlnu zítra v Liberci.

KonecLIVE
14

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec231231770:5643
2Sparta2612311077:6543
3Pardubice231222773:5242
4Mountfield231140865:4941
5Brno231213766:6041
6Plzeň231123759:4740
7Vítkovice241032966:6438
8Liberec241104959:5837
9Č. Budějovice2410221071:6736
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary239121156:6531
12M. Boleslav248221250:5830
13Kladno247241158:7329
14Litvínov243211839:8114
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
