Motor zabral, nájezdový žolík Westerholm vychytal staré známé. První prohra pod Hořavou
V Českých Budějovicích si pořádně oddechli, takové vítězství už nutně potřebovali. Motor sice v duelu 24. kola s Mladou Boleslaví po čtyřiceti minutách prohrával, nicméně ve třetí třetině srovnal a v nájezdech rozhodl na konečných 4:3. Hrdinou velkého nerváku se stal finský brankář Niclas Westerholm, donedávna ještě výpomoc Bruslařů.
Novou sezonu rozjeli parádně, jenže od 10. října se začali trápit. Hokejisté Českých Budějovic z předešlých deseti špílů zvládli dva, přičemž tříbodovou výhru brali jen proti Karlovým Varům. Za plný počet to sice nebylo ani tentokrát, o to víc ale pak podobný skalp zachutná. Buďte si jistí, že trenérskému štábu okolo Ladislava Čiháka spadl ze srdce balvan.
„V zápase byly pasáže, když jsme byli lepší my, ale v některých zase Boleslav. Ve třetí části se hra přehupovala, byl to boj o každý bod. Penalty už jsou o štěstí, my jsme rádi, že jsme je zvládli a vyhráli,“ hlásil Čihák.
Do pochmurného období Jihočechů se promítla marodka. Od sedmého kola jim schází útočník Michal Bulíř, v reprezentační pauze pak vypadl klíčový zadák Tomáš Cibulka. Potíže se řeší i v brankovišti, kde místo zraněných Milana Kloučka a Jana Strmeně naskakuje devatenáctiletý Matyáš Mařík.
Ten v utkání s Mladou Boleslaví pochytal sedmadvacet střel. V pořádném zápřahu byl především v prodloužení, které se mohlo naklonit k oběma stranám. Talentovaný gólman však brankoviště zavřel stejně jako jeho zkušenější protějšek Dominik Furch. Rozhodovat proto musely nájezdy.
Fin vychytal bývalé parťáky
Do nich místo Maříka naskočil Fin Niclas Westerholm, pro středočeského soupeře starý známý. Rodák z Helsinek se v Mladé Boleslavi objevil zkraje září, kdy přišel jako měsíční záplata za zraněného Vojtěcha Mokreho. Bývalé parťáky vychytal, v sedmi nájezdových sériích ho překonal jen Dávid Gríger.
Na opačné straně se slavilo dvakrát, dramatické rozuzlení definitivně rozsekli Josef Koláček s Róbertem Lantošim. Zatímco Motor zvítězil po třech porážkách za sebou, Mladá Boleslav poprvé pod vedením uznávaného trenérského mazáka Miloslava Hořavy padla. Další bod se jí však může hodit.
„Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas. V jeho konci byli domácí trochu lepší. Díky srovnání jim narostla křídla a my jsme byli naopak v útlumu. Mohli jsme dostat gól a prohrát, ale Dominik Furch nás podržel, za což jsme rádi. Bod z Českých Budějovic je skvělý, v nájezdech byli domácí šikovnější,“ hodnotil Hořava.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|12
|3
|1
|7
|70:56
|43
|2
Sparta
|26
|12
|3
|1
|10
|77:65
|43
|3
Pardubice
|23
|12
|2
|2
|7
|73:52
|42
|4
Mountfield
|23
|11
|4
|0
|8
|65:49
|41
|5
Brno
|23
|12
|1
|3
|7
|66:60
|41
|6
Plzeň
|23
|11
|2
|3
|7
|59:47
|40
|7
Vítkovice
|24
|10
|3
|2
|9
|66:64
|38
|8
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|9
Č. Budějovice
|24
|10
|2
|2
|10
|71:67
|36
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|23
|9
|1
|2
|11
|56:65
|31
|12
M. Boleslav
|24
|8
|2
|2
|12
|50:58
|30
|13
Kladno
|24
|7
|2
|4
|11
|58:73
|29
|14
Litvínov
|24
|3
|2
|1
|18
|39:81
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž