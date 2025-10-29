Tragická nehoda sportovního novináře Töröka: Smrt před očima partnerky!
Koncem minulého týdne slovenská média informovala o hrůzné nehodě, která se stala v Tatrách. Teď vyplouvají na veřejnost další detaily. Zemřelým je známý sportovní novinář Viktor Török (†41) a celé události navíc přihlížela jeho partnerka.
K neštěstí došlo při turistickém výletě ve Vysokých Tatrách. Maďarský pár se vydal na sestup z Téryho chaty. Pokusili se přebrodit Malý Studený potok, který byl ale po silných deštích rozvodněný. Při své snaze Viktor uklouzl a spadl přímo do ledové říčky.
„Silný proud ho strhl a následně zmizel pod hladinou,“ popisovala horská záchranná služba na svých stránkách. Přítelkyně, která ho doprovázela, se mu ihned snažila pomoci. Ani přes své úsilí se jí ale partnera nepodařilo vyprostit a zachránit.
Do pátrací akce byla zapojena horská služba i polský záchranář disponujícím zařízením na vyhledávání mobilního signálu. Törökův mobil byl totiž stále aktivní. Do večera ale úspěch akce neměla a musela být přerušena. Viktora se bez známek života povedlo najít až druhý den. „Tělo se nakonec podařilo lokalizovat za pomoci očitých svědků a poklesu hladiny,“ informovali slovenští horští záchranáři.
Viktor Török byl vynikajícím specialistou na média a komunikaci. Jako mladík začal sbírat své pracovní zkušenosti v Akadémii TV2. Následně působil osm let v maďarské televizi. Později se stal součástí maďarského fotbalového svazu a podílel se i na mistrovství světa v plavání, mistrovství světa Evropy v házené v roce 2022 a mistrovství Evropy ve vodním pólu.