Hertl asistencemi skolil Rangers, Rittich třetí hvězdou utkání. Klapka bodoval
Tomáš Hertl v NHL v dresu Las Vegas pomohl porazit New York Rangers 3:2. Brankář David Rittich dovedl hokejisty New York Islanders k vítězství nad Dallasem 3:2. Byl zvolen třetí hvězdou úterního utkání. Adam Klapka přihrál na gól, ale Calgary podlehlo Chicagu 2:5.
Vegas i díky dvěma asistencím Tomáše Hertla vede na domácím ledě nad New York Rangers 2:1. Vítek Vaněček musel skousnout porážku na ledě bývalého zaměstnavatele, Utah padl 2:3 v prodloužení na ledě Sharks.
Třiatřicetiletý Rittich si v duelu proti Stars připsal 22 úspěšných zákroků. Překonal ho pouze Jason Robertson, jenž mířil za druhým hattrickem po sobě poté, co druhý gól vsítil dvě minuty před vypršením základní hrací doby a přiblížil Dallas na dostřel jediné branky.
Právě Robertson byl i u sporné situace v posledních sekundách utkání. Po souboji s obráncem Ryanem Pulockem spadl do Rittichova brankoviště a jednu desetinu sekundy před třetí sirénou skóroval Wyatt Johnston. Radost Dallasu však byla předčasná, rozhodčí po přezkoumání videozáznamu gól kvůli kontaktu Robertsona s Rittichem odvolali.
Vítěznou branku Islanders zaznamenal v 48. minutě Kyle Palmieri. Radek Faksa za domácí Dallas zaznamenal dva hity. V útoku s ním nastoupil kapitán Stars Jamie Benn, jenž se vrátil do sestavy po zranění a hrál poprvé v sezoně.
Klapka se třetí asistencí v ročníku podepsal pod gól Flames v čase 43:02, kdy hosté dotáhli dvoubrankové manko a srovnali proti Chicagu na 2:2. Český dlouhán vybojoval puk u mantinelu a na konci akce stál Švéd Rasmus Andersson.
O necelé dvě minuty později ale poslal Blackhawks znovu do vedení Connor Bedard. Dvacetiletá jednička draftu z roku 2023 pak v poslední minutě završila hattrick střelou do prázdné branky, Bedard tak prožil druhý třígólový večer v kariéře. Asistence Adama Klapka Calgary nestačila.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|14
|19
|33
|19
|19
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|13
|17
|30
|20
|4
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|9
|21
|30
|21
|-3
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|13
|16
|29
|19
|10
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|11
|16
|27
|19
|6
|6.
|William Nylander
Toronto
|9
|18
|27
|17
|6
|7.
|Mikko Rantanen
Dallas
|9
|18
|27
|20
|-5
|8.
|Leo Carlsson
Anaheim
|11
|15
|26
|19
|7
|9.
|David Pastrňák
Boston
|11
|15
|26
|21
|-6
|10.
|Martin Nečas
Colorado
|13
|12
|25
|19
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|19
|9
|4
|1
|5
|70:54
|27
|2
Devils
|19
|8
|5
|1
|5
|62:57
|27
|3
Detroit
|20
|9
|3
|1
|7
|62:62
|25
|4
Pittsburgh
|19
|10
|0
|4
|5
|62:50
|24
|5
Boston
|21
|8
|4
|0
|9
|69:69
|24
|5
Islanders
|20
|8
|3
|2
|7
|64:64
|24
|7
Montreal
|19
|5
|5
|3
|6
|63:66
|23
|8
Tampa
|19
|8
|2
|2
|7
|59:56
|22
|9
Rangers
|21
|7
|3
|2
|9
|53:52
|22
|10
Ottawa
|19
|6
|3
|4
|6
|64:65
|22
|11
Columbus
|20
|6
|4
|2
|8
|62:65
|22
|12
Flyers
|18
|4
|5
|3
|6
|51:51
|21
|13
Florida
|19
|9
|1
|1
|8
|58:59
|21
|14
Washington
|19
|8
|1
|2
|8
|53:49
|20
|15
Toronto
|20
|6
|3
|2
|9
|70:74
|20
|16
Buffalo
|19
|5
|2
|4
|8
|56:65
|18
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|19
|12
|1
|5
|1
|78:47
|31
|2
Dallas
|20
|9
|3
|3
|5
|66:57
|27
|3
Anaheim
|19
|8
|4
|1
|6
|70:60
|25
|4
Chicago
|19
|9
|1
|4
|5
|64:49
|24
|5
Winnipeg
|19
|10
|2
|0
|7
|64:52
|24
|6
Vegas
|19
|8
|1
|6
|4
|60:55
|24
|7
Kings
|20
|6
|4
|4
|6
|56:57
|24
|8
Utah
|20
|7
|3
|3
|7
|62:61
|23
|9
Seattle Kraken
|19
|6
|3
|5
|5
|51:54
|23
|10
Minnesota
|20
|6
|3
|4
|7
|56:61
|22
|11
Edmonton
|21
|4
|5
|4
|8
|63:75
|22
|12
San Jose
|20
|4
|5
|3
|8
|59:65
|21
|13
Vancouver
|21
|5
|4
|2
|10
|67:77
|20
|14
St. Louis
|20
|6
|0
|5
|9
|55:78
|17
|15
Nashville
|20
|4
|2
|4
|10
|49:70
|16
|16
Calgary
|21
|4
|1
|3
|13
|45:67
|13