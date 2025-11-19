Předplatné

Hertl asistencemi skolil Rangers, Rittich třetí hvězdou utkání. Klapka bodoval

Tomáš Hertl v utkání proti RangersZdroj: ČTK / Candice Ward
Tomáš Hertl v NHL v dresu Las Vegas pomohl porazit New York Rangers 3:2. Brankář David Rittich dovedl hokejisty New York Islanders k vítězství nad Dallasem 3:2. Byl zvolen třetí hvězdou úterního utkání. Adam Klapka přihrál na gól, ale Calgary podlehlo Chicagu 2:5.

Vegas i díky dvěma asistencím Tomáše Hertla vede na domácím ledě nad New York Rangers 2:1. Vítek Vaněček musel skousnout porážku na ledě bývalého zaměstnavatele, Utah padl 2:3 v prodloužení na ledě Sharks.

Třiatřicetiletý Rittich si v duelu proti Stars připsal 22 úspěšných zákroků. Překonal ho pouze Jason Robertson, jenž mířil za druhým hattrickem po sobě poté, co druhý gól vsítil dvě minuty před vypršením základní hrací doby a přiblížil Dallas na dostřel jediné branky.

Právě Robertson byl i u sporné situace v posledních sekundách utkání. Po souboji s obráncem Ryanem Pulockem spadl do Rittichova brankoviště a jednu desetinu sekundy před třetí sirénou skóroval Wyatt Johnston. Radost Dallasu však byla předčasná, rozhodčí po přezkoumání videozáznamu gól kvůli kontaktu Robertsona s Rittichem odvolali.

Vítěznou branku Islanders zaznamenal v 48. minutě Kyle Palmieri. Radek Faksa za domácí Dallas zaznamenal dva hity. V útoku s ním nastoupil kapitán Stars Jamie Benn, jenž se vrátil do sestavy po zranění a hrál poprvé v sezoně.

Klapka se třetí asistencí v ročníku podepsal pod gól Flames v čase 43:02, kdy hosté dotáhli dvoubrankové manko a srovnali proti Chicagu na 2:2. Český dlouhán vybojoval puk u mantinelu a na konci akce stál Švéd Rasmus Andersson.

O necelé dvě minuty později ale poslal Blackhawks znovu do vedení Connor Bedard. Dvacetiletá jednička draftu z roku 2023 pak v poslední minutě završila hattrick střelou do prázdné branky, Bedard tak prožil druhý třígólový večer v kariéře. Asistence Adama Klapka Calgary nestačila.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1419331919
2.Macklin CelebriniSan Jose131730204
3.Connor McDavidEdmonton9213021-3
4.Connor BedardChicago1316291910
5.Mark ScheifeleWinnipeg111627196
6.William NylanderToronto91827176
7.Mikko RantanenDallas9182720-5
8.Leo CarlssonAnaheim111526197
9.David PastrňákBoston11152621-6
10.Martin NečasColorado1312251916

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina19941570:5427
2Devils19851562:5727
3Detroit20931762:6225
4Pittsburgh191004562:5024
5Boston21840969:6924
5Islanders20832764:6424
7Montreal19553663:6623
8Tampa19822759:5622
9Rangers21732953:5222
10Ottawa19634664:6522
11Columbus20642862:6522
12Flyers18453651:5121
13Florida19911858:5921
14Washington19812853:4920
15Toronto20632970:7420
16Buffalo19524856:6518
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado191215178:4731
    2Dallas20933566:5727
    3Anaheim19841670:6025
    4Chicago19914564:4924
    5Winnipeg191020764:5224
    6Vegas19816460:5524
    7Kings20644656:5724
    8Utah20733762:6123
    9Seattle Kraken19635551:5423
    10Minnesota20634756:6122
    11Edmonton21454863:7522
    12San Jose20453859:6521
    13Vancouver215421067:7720
    14St. Louis20605955:7817
    15Nashville204241049:7016
    16Calgary214131345:6713

