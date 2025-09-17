Biatlonistka Fialková se vdala: Svatba na netradičním místě!
Ve stopách své sestry! Slovenská biatlonistka Ivana Fialková (30) se přes víkend stala vdanou paní. Sestra reprezentantky Pauliny Fialkové (32) pro svou svatbu ale zvolila velmi netypické místo.
Bývalá slovenská biatlonistka Ivona Fialková se o uplynulém víkendu vdala. Její velký den probíhal na místě, které je pro svatby velmi netypické. Novomanželé si řekli ANO na golfovém hřišti v Tálech, které leží v Nízkých Tatrách. Na první pohled překvapivé rozhodnutí má ale hlubší význam.
Ivona si vzala svého o deset let staršího snoubence Juraje Zvaríka, který je zkušený golfista a také trenér. „S golfem jsem začal před téměř 25 lety. Je vnímán jako gentlemanská hra a v tomto duchu mě také vychovával otec. Jsem sportovní typ, takže jsem se do toho rychle dostal. Následovalo jedenáct let v reprezentaci. Před více než dvaceti lety postavily Železárny Podbrezová nádherné a zároveň náročné hřiště na Táľech. Můžeme se pyšnit jedním velkým a jedním menším hřištěm, které je opravdu pro každého a připraví hráče po všech stránkách. I díky tomu dnes dokážu hrát prakticky na všech hřištích světa," popsal Juraj webu Podbrezovan.sk.
Novomanželé si svůj velký den maximálně užili.„Upřímně všem děkujeme za milá přání a gratulace, ale především bychom chtěli poděkovat rodině a přátelům za krásný a nezapomenutelný den,“ napsala Ivona, která před dvěma lety musela pověsit biatlonovou pušku na hřebík kvůli osobním i zdravotním důvodům.