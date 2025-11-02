Fotbalistu Mostovoje před hrůzou zachránil hokejista: Vyhlédli si ho satanisti!
Na skok do historie a temných osmdesátých let protkaných okultismem? Kdepak! V Rusku právě nyní řádí mladí satanisté. Aby si finančně přilepšili, únáší lidi. Jedním z jejich obětí se stal i fotbalistu Zenitu Petrohrad Andrej Mostovoj (27).
Šokující zprávy zasáhly obyvatele Petrohradského okresu. Policie zatkla čtyři mladíky, kteří se podíleli na organizovaném zločinu. Podle serveru Mash se pokusili unést fotbalistu Andreje Mostovoje přímo na ulici poblíž luxusního obchodního centra. Sedmadvacetiletý fotbalista se sotva rozloučil se svým stejně starým kamarádem Alexandrem, když ho přepadli útočníci. Popadli svou oběť za ruce a snažili se ho násilím dovléct do auta. Mostovoj se ale vší silou bránil a za pomoci svého kamaráda, hokejisty Alexandra Grakuna, útok společně odrazili.
Jenže tím celá událost neskončila. O pět dní později se ti samí útočníci vydali do uliv znovu. Tentokrát si vyhlédli podnikatele Sergeje Selegena. Jedná se o zakladatele velkých stavebních společností a zetě poslance Státní dumy Vjačeslava Makarova. „V obavě o svůj život jim oběť převedla 210 000 rublů a slíbila, že zbytek přinese jeho žena. V tu chvíli však policie protiprávní jednání zastavila,“ popsali dopadení útočníků policisté.
Později se ukázalo, že proviněnými byli studenti Námořní technické akademie, kterým bylo 19 a 20 let. Jedním z únosců byl dvacetiletý amatérský vzpěrač Samir. „Mladíci uvedli, že se každý z nich označuje za sportovce a někteří z nich měli pravicové tetování. Prostřednictvím Telegramu mladíci kontaktovali jistého satanistu, který jim nabídl dobrý výdělek. Stačilo jen plnit pokyny. Nikdo z nich se však nikdy nesetkal se svým »zaměstnavatelem«,“ popsal detaily výpovědí Mash. Totožnost satanisty zatím nebyla odhalena.