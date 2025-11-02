Navrátilová dostala vyznamenání: Slzy, jóga, hřbitov a první dáma!

Martina Navrátilova si pobyt v Česku náramně užila.
Martina Navrátilová pod státním znakem s heslem Pravda vítězí.
Martina před slavnostním ceremoniálem.
Navrátilová poklábosila i se současnou první dámou Evou Pavlovou.
Martina si na závěr pobytu v Česku vyrazila na oběd s Dagmar Havlovou.
Martina si na závěr pobytu v Česku vyrazila na oběd s Dagmar Havlovou.
Stoly se jen prohýbaly
Narozeninový den začala ve fitku.
Martina s Julií jsou samý úsměv.
Lenka Hatašová a Monika Navrátilová - fotografky Kalendáře Proměny
Nakonec si užily Stanley Cup i s manželkou
Martina s Julií loni oslavily deset let manželství.
Záběry z jejich farmy při realitní show.
Martina Navrátilová s manželkou a jejich dvěma adoptivními chlapci na letošním US Open.
Vika s Emmou trucují.
Navrátilová v novém dresu,
Legenda už se v klubu představila.
Martina s týmem Carolina Ascent
Martina s týmem Carolina Ascent

Nemůže se ho nabažit. Řád bílého lva od prezidenta republiky vyrazil Martině Navrátilové (69) dech. Tenisová legenda se teď pro web iRozhlas.cz vyznala ze svých pocitů.

„Pořád tomu nevěřím, bylo to něco neuvěřitelného,“ vzpomínala na úterní slavnost na Hradě. „Když jsem odcházela ze sálu, byla tam vlajka s nápisem: Pravda vítězí. Musela jsem se u ní vyfotit. A doma tu medaili otočím a na zadní straně stojí: Pravda vítězí. To, co cítím, se úplně nedá popsat,“ přiznala.

V osmnácti emigrovala ze země, která jí teď vzdala hold. „Nikdy jsem nechtěla udělat naší zemi ostudu. Takže tohle pro mě znamená, že jsem tu ostudu neudělala. Když začala hrát ve Vladislavském sále hymna, po prvním tónu jsem se rozplakala,“ prozradila.

Do Česka přijela na pár dní. „Dělám tady jógu se svou nejlepší kamarádkou, půjdeme se podívat na hřbitov, na maminku s tatínkem,“ vypočítala. V neděli si pak ještě vyrazila na oběd s Dagmar Havlovou. „Dva snímky krásné atmosféry po dobrém obědě," pochlubila se bývalá první dáma fotkami z náplavky u Karlova mostu.

Pak už hajdy domů do Miami, kde Martina s manželkou Julií od loňska vychovávají adoptované syny. „Jednomu jsou čtyři a druhému tři roky, takže teď jsme maminky na plný úvazek,“ smála se Navrátilová.

