Bývalá hvězda Sparty Horst Siegl: Přišel o vilu! Exekuční dražba

Autor: nem
Rodinné sídlo Sieglových v Lipencích putuje do dražby.
Cimra s trofejemi.
Horst Siegl na Letné
Nějaký ten drink během večera padnul.
Horst Siegl na otvíračce nového baru
Horst Siegl na otvíračce nového baru
Horst při čekání na taxi trefil značku.
Legenda Sparty Horst Siegl přichází na velké derby.
Horst Siegl na fotbalové Lize národů Česko vs. Ukrajina.
Zdeněk Prokeš (vpravo) v souboji s Horstem Sieglem

Neštěstí nechodí po horách, ale po legendárním šutérovi Sparty. Horst Siegl (56) se s manželkou Zdenou ocitli v totální finanční nouzi. Dluhy, exekuce, dražba vily v Lipencích.

Už loni v dubnu se věřitel ozval, že mu Sieglovi nesplatili 8,5 milionu. Kvůli vysokým úrokům částka narostla na víc než 15 milionů korun. K úhradě nedošlo, takže letos nastala extrémní varianta. Exekuce.

Pravomocně…

Aby na vyrovnání pohledávky došlo, putuje teď sídlo Sieglových v Lipencích s odhadní cenou 28 milionů do dražby. „Každý člověk má nějaké problémy. Dražba byla zastavena, neřešte to,“ řekl včera Blesku Siegl. Copak my, ale exekutor to řeší. V říjnu se aukce sice nekonala, ovšem pouze kvůli technikáliím. Nový termín je listopad. A ten pravomocně platí.

Odmítl pomoc

Taky se ptáte, jak se to semele, že plejer s famózním zakončením, který se kopáním do meruny živil 19 let, skončí takhle? „Moc toho nevím, prý nějaké špatné investice,“ pověděl Blesku jeden bývalý parťák ze slavné éry Letenských. „Nerad bych o tom mluvil. S klukama jsme Sigimu nabízeli pomoc, ale on ji odmítl,“ připojil druhý. Takže kvůli hrdosti přijde o střechu nad hlavou?

VYMÁHANÁ PENĚŽNÍ POVINNOST

(stav k 8. dubnu 2025)

Jistina8 500 000 Kč
Úrok z prodlení  5 472 927, 25 Kč
Vymáhaná povinnost13 972 927, 25 Kč
 Právnické náklady 52 272 Kč
Odměna exekutora 1 547 300 Kč
 Výdaje exekutora 4 555 Kč
 Daň z přidané hodnoty 325 888,50 Kč
 Pravděpodobné náklady celkem1 930 010, 50 Kč
CELKEM KE DNI VYDÁNÍ EXEKUCE15 602 937, 75 Kč

 

DRAŽBA RODINNÉHO DOMU V LIPENCÍCH (na portálu okdrazby.cz)

Dražební jistina1 000 000 Kč
 Nejnižší podání18 906 000 Kč
 Odhadní cena 28 359 000 Kč
Minimální příhoz20 000 Kč
Maximální příhozneomezený
Začátek 27. listopadu 2025, 13:00
 Konec nejdříve 27. listopadu 2025, 13:30

Slova z tenisu: Já to vyřeším

Úroky mu rostou denně o 4600 korun. Finanční hodiny Horsta Siegla bijí drsně neúprosně. Kouč Jíloviště v krajském přeboru včera pinkal tenis a Blesku řekl: „V týdnu to celé vyřeším.“ Jak? To si nechal pro sebe…

