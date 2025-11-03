Bývalá hvězda Sparty Horst Siegl: Přišel o vilu! Exekuční dražba
Neštěstí nechodí po horách, ale po legendárním šutérovi Sparty. Horst Siegl (56) se s manželkou Zdenou ocitli v totální finanční nouzi. Dluhy, exekuce, dražba vily v Lipencích.
Už loni v dubnu se věřitel ozval, že mu Sieglovi nesplatili 8,5 milionu. Kvůli vysokým úrokům částka narostla na víc než 15 milionů korun. K úhradě nedošlo, takže letos nastala extrémní varianta. Exekuce.
Pravomocně…
Aby na vyrovnání pohledávky došlo, putuje teď sídlo Sieglových v Lipencích s odhadní cenou 28 milionů do dražby. „Každý člověk má nějaké problémy. Dražba byla zastavena, neřešte to,“ řekl včera Blesku Siegl. Copak my, ale exekutor to řeší. V říjnu se aukce sice nekonala, ovšem pouze kvůli technikáliím. Nový termín je listopad. A ten pravomocně platí.
Odmítl pomoc
Taky se ptáte, jak se to semele, že plejer s famózním zakončením, který se kopáním do meruny živil 19 let, skončí takhle? „Moc toho nevím, prý nějaké špatné investice,“ pověděl Blesku jeden bývalý parťák ze slavné éry Letenských. „Nerad bych o tom mluvil. S klukama jsme Sigimu nabízeli pomoc, ale on ji odmítl,“ připojil druhý. Takže kvůli hrdosti přijde o střechu nad hlavou?
VYMÁHANÁ PENĚŽNÍ POVINNOST
(stav k 8. dubnu 2025)
|Jistina
|8 500 000 Kč
|Úrok z prodlení
|5 472 927, 25 Kč
|Vymáhaná povinnost
|13 972 927, 25 Kč
|Právnické náklady
|52 272 Kč
|Odměna exekutora
|1 547 300 Kč
|Výdaje exekutora
|4 555 Kč
|Daň z přidané hodnoty
|325 888,50 Kč
|Pravděpodobné náklady celkem
|1 930 010, 50 Kč
|CELKEM KE DNI VYDÁNÍ EXEKUCE
|15 602 937, 75 Kč
DRAŽBA RODINNÉHO DOMU V LIPENCÍCH (na portálu okdrazby.cz)
|Dražební jistina
|1 000 000 Kč
|Nejnižší podání
|18 906 000 Kč
|Odhadní cena
|28 359 000 Kč
|Minimální příhoz
|20 000 Kč
|Maximální příhoz
|neomezený
|Začátek
|27. listopadu 2025, 13:00
|Konec nejdříve
|27. listopadu 2025, 13:30
Slova z tenisu: Já to vyřeším
Úroky mu rostou denně o 4600 korun. Finanční hodiny Horsta Siegla bijí drsně neúprosně. Kouč Jíloviště v krajském přeboru včera pinkal tenis a Blesku řekl: „V týdnu to celé vyřeším.“ Jak? To si nechal pro sebe…