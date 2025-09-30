Tragická smrt mladého gymnasty (†19): Při tréninku si srazil vaz!
Možná hvězda Olympijských her roku 2028 už nezazáří. Mladý sportovec podlehl zraněním z tréninku po 12 dnech strávených na intenzivní péči v ruské Penze.
Naufal Takdir Al Bali byl indonéskou mladou vycházející nadějí, která se připravovala na mistrovství světa v gymnastice, které se má uskutečnit v říjnu. Předpokládalo se, že se dostane i na následující Olympijské hry. Bohužel se devatenáctiletý gymnasta už nevydá svou zemi reprezentovat. Při tréninku během tréninkového kempu národního týmu v Rusku na vysuté hrazdě nešikovně spadl a poranil si krk při pádu do molitanové jámy.
Byl převezen na jednotku intenzivní péče, kde strávil dlouhých 12 dní, než naposledy vydechl. „Indonéská gymnastika ztratila to nejlepší z národa. Je to pro nás velká rána. Kéž má rodina sílu,“ sdílela ve smutné zprávě o úmrtí mladíka indonéská gymnastická federace. Ruská gymnastická federace provedla veškerá šetření. „Sportovec bohužel nebyl připraven na provedení složitého prvku,“ vysvětlil prezident Vasilij Titov (64), který nabídl rodině pomoc s přepravou těla zesnulého.