ONLINE: Sparta - Teplice 1:1. Hosté vzdorují, Preciado dostal žlutou za simulování

Angelo Preciado dostal žlutou kartu za simulování
Angelo Preciado dostal žlutou kartu za simulováníZdroj: Michal Beránek (Sport)
Angelo Preciado v nadějné pozici podklouzl a skončil na zemi
Lukáš Haraslín poprvé po zranění nastoupil v základní sestavě Sparty
Angelo Preciado dostal žlutou kartu za simulování
John Mercado se snaží prosadit přes Matěje Radostu
Nešťastný vlastní gól Daniela Marečka
Choreografie sparťanských fanoušků
Daniel Mareček si v úvodu zápasu na Spartě dal vlastní gól
Fotbalisté Sparty mají v neděli před vlastními fanoušky co napravovat. Na Letné v rámci 15. kola Chance Ligy nastupují od 15.30 proti Teplicím, se kterými by rádi dali zapomenout na ligovou porážku v Karviné i bezgólovou remízu v Konferenční lize s Rakówem. K ukončení střeleckého trápení chce trenér Brian Priske využít i kapitána Lukáše Haraslína, který je po zranění poprvé v základní sestavě. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1594220:1131
2Slavia1486024:830
3Sparta1493226:1430
4Plzeň1474325:1425
5Liberec1565425:1623
6Olomouc1465314:823
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Pardubice1426616:2512
13Dukla1526710:1912
14Teplice1425714:2111
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

