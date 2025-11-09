Vémola se pochlubil poctou: Je z něj rytíř
MMA bojovník Karlos Vémola (40) je sice známý jako nelítostný zápasník, ale mnohokrát ukázal, že pod jeho hromadou svalů tluče dobré srdce. A nejspíš právě to mu otevřelo cestu mezi rytíře!
„Tak a je to oficiální. Už su rytíř,“ smál se bijec na sociálních sítích, kde později svůj komentář více rozvedl. „Je pro mě velikou ctí, že jsem byl přijat do řádu Maltézských rytířů, jehož historie sahá až do 12. století,“ pochlubil se Vémola s nadšením u fotky, na níž pózuje ve společnosti dalších mužů v tradičním oděvu charakteristickém pro členy tohoto řádu. Tento oděv zahrnuje červený plášť s bílým křížem, jenž je symbolem řádu maltezských rytířů.
Takovou poctou se ale nemůže pochlubit každý! Řád byl původně organizací určenou pro aristokraty a vlivné osoby, a i dnes je členství považováno za velice prestižní. Přijetí navíc není snadné. Zahrnuje důkladnou prověrku a schválení ze strany řádu.
Řád maltezských rytířů byl původně založen jako nemocniční řád v Jeruzalémě, aby poskytoval pomoc poutníkům a nemocným. Postupně se stal i vojenským řádem, který hrál klíčovou roli v ochraně křesťanských území ve Svaté zemi.
Co přijetí do řádu značí pro samotného Vémolu? Obvykle to znamená závazek k životu podle křesťanských hodnot, včetně pomoci potřebným a charitativní činnosti.
Členové řádu jsou povinni prokazovat svou víru, oddanost Bohu a angažovat se v humanitární práci, kterou řád vykonává po celém světě, především v oblasti zdravotní péče a pomoci těm, kteří jsou v nouzi. Kromě toho jsou členové řádu povinni žít podle vysokých morálních a etických standardů, což zahrnuje dodržování zásad pokory, čestnosti a integrity.