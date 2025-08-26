Serena zatajila pravdu o séru na hubnutí: Podvodnice?!
„Nedělám zkratky!“ hlásila Serena Williamsová (43), když vysvětlovala, proč si kromě tvrdé dřiny v posilovně píchá také speciální sérum pro cukrovkáře. Prý by jinak 14 kilo nezhubla. Jenže experti jí teď nařkli z podvodu!
Americká tenisová legenda totiž jaksi zapomněla zmínit, že propaguje výrobek farmaceutické společnosti, v jejímž vedení sedí Serenin manžel Alexis Ohanian (42)!
„A nemluví ani o vedlejších efektech této látky. Narušuje to důvěryhodnost, kterou lidé mají v takovou sportovní ikonu,“ upozorňuje Ruth Cleggová z televize BBC. Další se pak ptají, jestli Serena »zázračný lék« vůbec brala...
Témata: drogy, hubnutí, blesksport, injekce, BBC, Serena Williamsová, Alexis Ohanian