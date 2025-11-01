Tenistka Nosková o lásce: Ideální chlap? Stále čekám
Vyšvihla se na pozici nejlepší české tenistky a fanoušci jsou tuze moc zvědaví, jaká ta holka vlastně je. Linda Nosková (20) je nechala do svého soukromí nakouknout, ale hodně zlehka...
Po vzoru slavnějších kolegyň umožnila fandům zeptat se jí přes sociální sítě na cokoli – na oblíbené jídlo, barvu či zážitky z cestování. Jenže hned první dotaz zněl: „Pověz nám o svém milostném životě.“ Linda zalapala po dechu.
„Začíná to vážně zostra. Bez komentáře,“ reagovala pobaveně. Oficiálně je singl, byť před časem se spekulovalo o jejím vztahu s jedním hezounkem z reality show Survivor. Asi nebyl tím pravým, neboť na další otázku ohledně ideálního muže Nosková odvětila: „Nemyslím, že jsem takového zatím potkala.“