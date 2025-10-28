V Mexiku slyšel pískot. Nemůžu se přestat smát, reagoval Norris. McLaren ho prý tlačí
Poprvé od dubnové Velké ceny Saudské Arábie se vrátil do čela celkového pořadí formule 1, kde na týmového kolegu Oscara Piastriho drží jednobodový náskok. Britský jezdec Lando Norris byl v neděli v Mexiku suverénní, před druhým Charlesem Leclercem dojel s půlminutovým náskokem. Po závodě se však na lídra šampionátu bučelo a pískalo. Z jakého důvodu? To pořádně netuší ani sám pilot. „Nemůžu se přestat smát,“ reagoval Norris.
Při mexické zastávce, dvacáté z celkových čtyřiadvaceti, Lando Norris zazářil. Nejprve si podmanil páteční trénink, poté sobotní kvalifikaci a formu potvrdil především v nedělním hlavním závodě. Na první místo průběžného pořadí se vrátil po víc než šesti měsících, sesadil z něj kolegu z McLarenu Oscara Piastriho.
Poté, co Norris dojel do cíle s třicetisekundovým náskokem před Charlesem Leclercem z Ferrari, slyšel pískot a bučení. Nejhlasitěji se fanoušci projevovali v průběhu slavnostního ceremoniálu.
Norris na tiskové konferenci pak kroutil hlavou. „Upřímně, lidé si můžou dělat, co chtějí, mají na to právo. Když mě ale vypískávají, nemůžu se přestat smát,“ komentoval pětadvacetiletý pilot.
„Možná mě to ale v tu chvíli víc baví, takže když chtějí, můžou v tom pokračovat,“ rýpl si Norris. „Samozřejmě to ale úplně nechcete, pořád dávám přednost tomu, když mi lidi fandí.“
Proč se však vlna nevole snesla zrovna na Norrise? S vysvětlením přišel jeden z přítomných novinářů. V Mexiku prý převládá přesvědčení, že McLaren upřednostňuje Norrise před Piastrim. Připomněl i zářijovou Velkou cenu Itálie, při níž inženýři McLarenu učinili rozhodnutí o prohození vozů po zaváhání mechaniků a Norrisově pomalé zastávce v boxech. Brit bral v Monze druhé místo, Piastri naopak třetí.
„Pokud si to chtějí myslet, mají na to právo. Já bych řekl, že my se jako tým snažíme dělat férové věci,“ ujistil vicemistr světa z roku 2024. „Já se soustředím jen na sebe, na svou práci, a to je vše, co s tím můžu dělat.“
Fanouškům také nemuselo být po chuti Norrisovo vyjádření z loňské Grand Prix Kataru, kdy Brit nepřímo zkritizoval mexickou modlu Sergia Péreze. Jezdec McLarenu tehdy prohlásil, že Max Verstappen nemá týmového kolegu, který jej jakkoliv může vyzvat a ohrozit. Jen pro kontext, Pérez v sezoně 2024 zaostal za svým stájovým parťákem z Red Bullu o téměř 300 bodů.
Norris ale našel i řadu zastánců, reakci fanoušků odsoudila například Jamie Chadwicková, britská automobilová závodnice a jedna z nejvýraznějších žen v současném motorsportu.
„Nesnáším, když se na kohokoli bučí. To, co Lando udělal, si žádné bučení nezaslouží. V závodě předvedl skutečně mistrovskou třídu. Fanděte hlasitě osobě, kterou chcete podpořit, ale na nikoho nepískejte,“ vyzvala Chadwicková. „Ostatně bylo špatně, když lidé v určitých závodech vypískali i Maxe Verstappena,“ doplnil indický automobilový závodník Karun Chandhok.