Tři rivalové v boji o titul. Verstappen: Z kořisti je najednou lovec. Favoritem bude Norris
Závěr letošní sezony formule 1 slibuje obrovské drama. Je totiž velmi pravděpodobné, že se o novém či staronovém světovém šampionovi rozhodne až v nejzazším možném termínu v Abú Zabí. Třeba v závěrečném kole, možná v poslední zatáčce. Kdo ví. Čtyři závody před koncem vede Lando Norris před týmovým parťákem Oscarem Piastrim jen o bod, ze hry ale ještě nevypadl ani obhájce titulu Max Verstappen.
Z kořisti je najednou lovec. Hladový, nebojácný, odhodlaný. Dlouho byl Max Verstappen mužem, po němž ostatní prahli a čekali na jeho zaváhání. Marně. Nizozemcova nadvláda trvala čtyři roky, nyní však stojí na poměrně vrtkavých základech.
Před závěrečnými podniky v Brazílii, Las Vegas, Kataru a Abú Zabí ztrácí Verstappen šestatřicet bodů na Landa Norrise, o bod méně pak na Oscara Piastriho. Sám si umí spočítat, že pokud bude chtít už letos v historických tabulkách formule 1 dorovnat legendárního Argentince Juana Manuela Fangia, musí už jen vyhrávat a zároveň doufat v chyby soupeřů.
Výsledky posledních pěti závodů
|Závod
|Norris
|Piastri
|Verstappen
|Velká cena Itálie
|2. místo
|3. místo
|1. místo
|Velká cena Ázerbájdžánu
|7. místo
|nedojel
|1. místo
|Velká cena Singapuru
|3. místo
|4. místo
|2. místo
|Velká cena USA
|2. místo
|5. místo
|1. místo
|Velká cena Mexika
|1. místo
|5. místo
|3. místo
Z hlavních aspirantů na titul má ale nejlepší formu. Z posledních pěti závodů hned třikrát zvítězil, radoval se v Itálii, Ázerbájdžánu a USA. Mezitím byl v Singapuru druhý a v neděli v Mexiku třetí. Tam si mohl ještě o tři body polepšit, jenže kvůli aktivaci virtuálního safety caru druhého Charlese Leclerca nakonec nepředjel. Mrzuté, zvlášť když si Norris v pohodě dokráčel pro šestou výhru v sezoně.
„Na Landa jsem ztratil deset bodů,“ povzdechla si hvězda Red Bullu po Mexiku. „Před víkendem jsem ale říkal, že abych vyhrál, musí jít všechno perfektně. Jenže závod úplně perfektně nedopadl. Myslím si, že v boji o titul už to bude těžké, ale uvidíme, co dokážeme na dalších tratích.“
Ať to dopadne jakkoliv, před Verstappenem je potřeba smeknout. Po turbulentním průběhu sezony je až překvapivé, že stále bojuje o pohár. Vždyť v první polovině roku byl McLaren dominantní a nezastavitelný, Red Bull za ním zaostával ve všech směrech. Velký posun nastal v rakouské stáji až poté, co Laurent Mekies převzal hlavní pravomoce po odvolaném Christianu Hornerovi.
Trumfy drží Norris
„Když se ještě vrátím k poslednímu týdnu v Mexiku, tam jsme nebyli na stejně dobrých pozicích jako v předešlých závodech. K tomu, abychom se vyrovnali Landovi, to prostě nestačilo. McLaren byl velmi rychlý a v celém víkendu prakticky nepřekonatelný,“ komentoval šéf Red Bullu.
„Náš přístup ale v závěru sezony měnit nebudeme. Ještě před pěti závody jsme se po žádném titulu nedívali, vlastně ani před Austinem. Uvidíme, co přijde v Brazílii,“ zmínil Mekies závod, který je na programu 9. listopadu v Sao Paulu.
Pokud se Verstappenovi přece jen povede znovu získat titul, podobnou stíhací jízdu by novodobá éra formule 1 nepamatovala. Stále však platí, že hlavní favority je nutné hledat jinde. Přesněji v McLarenu, který dobyl Pohár konstruktérů podruhé za sebou už zkraje října v Singapuru.
Individuálnímu pořadí vládl víc než půl roku Piastri. To už ale po víkendu v Mexiku neplatí, z prvního místa jej sesadil o sedmnáct měsíců starší Norris. Zatímco Australan se od vítězné Grand Prix v Nizozemsku dostal na stupně vítězů jen jednou, britský jezdec sbírá body ve velkém pravidelně. Před zastávkou v Mexico City zapsal druhou příčku v Austinu a třetí v Singapuru. Všechny trumfy teď drží v rukou.
„Přede mnou je stále ještě dlouhá cesta, já jen musím pokračovat v tom, co dělám. Snažím se být konzistentní, ale proti ostatním rychlým klukům je to někdy těžké. Každopádně to, že teď o bod vedu, neznamená, že budu dělat cokoliv jinak,“ měl jasno Norris.
„Jeden skvělý víkend nic neznamená. Dobře vím, že do konce sezony budu potřebovat ještě tři nebo čtyři takové,“ pokývl loňský vicemistr, jemuž v současné chvíli věří experti, fanoušci i sázkové kanceláře nejvíc.
„Norris je mým favoritem na titul. Na začátku sezony se dostal z hlubin polozoufalství, kdy prohrával s Piastrim a káral se. Pokud ve formuli 1 existuje momentum, Norris ho rozhodně má. Piastri si naopak nechal utéct 34bodový náskok. Nyní musí reagovat na to, jak Norris zajede,“ hlásil Gary Anderson, bývalý technický ředitel Jordanu nebo Jaguaru a nyní také expert serveru the-race.com.
Adepti na titul v F1
|Jezdec
|Věk
|Země
|Počet bodů v sezoně
|Nejvýš v MS
|Loni v MS
|Odjeté sezony v F1
|Vítězství
|Roční plat (Kč)
|Tip Sportu
|Lando Norris
|25
|Velká Británie
|357
|2. (2024)
|2.
|7
|10
|483 092 000
|1. místo
|Oscar Piastri
|24
|Austrálie
|356
|4. (2024)
|4.
|2
|9
|144 927 600
|2. místo
|Max Verstappen
|28
|Nizozemsko
|321
|1. (2021–2024)
|1.
|10
|68
|1 570 049 000
|3. místo