Nová sezona F1: Verstappen na dosah legendě, Hamilton v novém. Jaké jsou změny?

Po jednoznačných sezonách 2022 a 2023 se loni vrátilo do F1 drama i napětí. Sice ne takové, aby se o titul bojovalo až do poslední chvíle, avšak motorsportoví nadšenci si stejně přišli na své. Zatímco Verstappenův Red Bull od červnové VC Rakouska ztrácel, nabušený McLaren v čele s Landem Norrisem sílil. Když se Brit devět závodů za sebou dostal do Top 5, u „rudých býků“ se začali strachovat. Pak se ale vše uklidnilo. Do boje o titul se kromě Verstappena s Norrisem hlásí i Oscar Piastri či Charles Leclerc. A co třeba Lewis Hamilton?