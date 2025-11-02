Hokejová legenda Patrik Eliáš s rodinou: Horor na safari!
Vzpomínky na Afriku, ale pořádně temné! Velkolepá dovolená rodiny bývalého hokejisty Patrika Eliáše (49) na safari v Tanzanii se proměnila v děsivé drama.
Patrik s manželkou Petrou Eliáš Volákovou (47), která je známou modelkou a moderátorkou, milují cestování. Nedávno objevovali krásy Peru, kam vyrazili s oběma dcerami a rodinou kouče Václava Varadi. Dokonce vystoupali až k bájnému Machu Picchu.
Dechberoucí Jižní Ameriku teď vyměnili za nespoutanou Afriku. Na terénních autech brázdili tanzánskou savanu, fotili si lvy, slony a další majestátní zvířata, užívali si romantické západy slunce a domorodou kulturu. Pak ale přišel zvrat, se kterým absolutně nepočítali.
„Letošní Halloween byl nejstrašidelnější, co jsme kdy zažili. A neskutečně jsme se báli. Reakce na volby v Tanzánii způsobila ozbrojené protesty s řadou blokád, demonstrací a bohužel obětí," vysvětlila na svém instagramu Petra. „Po snovém prázdninovém safari jsme tak tři rodiny s dětmi složitě prchali z Tanzánie přes Keňu, Dubaj a Německo a po více jak 40 hodinách cesty jsme se konečně dostali v pořádku domů," popsala martyrium, které mělo naštěstí pro rodinu dvojnásobného vítěze Stanley Cupu šťastný konec.
Stovky mrtvých?
Nepokoje v Tanzánii propukly poté, co ve volbách drtivě (98% hlasů) zvítězila prezidentka Hassanová. Ta je představitelkou Revoluční strany Tanzanie, která nepřetržitě vládne od roku 1961, kdy země získala nezávislost. Kvůli znemožnění kandidatury dvou hlavních opozičních rivalů Hassanové čelila prezidentka ve volbách pouze kandidátům z 16 menších stran. Bojovníci za lidská práva už v minulosti vládu současné prezidentky obviňovali z tvrdého postupu vůči opozici, což Hassanová odmítá.
Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva oznámil, že bezpečnostní síly Tanzanie zabily při protestech nejméně deset lidí. Místní opozice však uvádí mnohem dramatičtější čísla, podle ní o život přišlo až 700 lidí.