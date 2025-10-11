Bývalá tenistka Plíšková: Další kluk v rodině!
Madridská radost! Bývalé tenistce Kristýně Plíškové (33) a fotbalistovi Dávidu Hanckovi (27) se narodilo druhé dítko. Z malého prvorozeného Adama se tak stal starší brácha. O novince informovala maminka na sociálních sítích.
„Dominik,“ stojí v radostném příspěvku, v kterém se pochlubili dalším přírůstkem pyšní rodiče. Původ jména pochází z latiny. V něm má význam »pán«.
Mezi prvními gratuloval Hanckův spoluhráč z národního týmu i ze Sparty Lukáš Haraslín. „Gratulujeme,“ napsal a přidal srdíčko a čtyřlístek. K němu se přidal přímo i Slovenský fotbalový svaz. „Gratulujeme, a hodně zdravíčka celé rodině,“ popřál.
Hancko upřednostnil přítomnost u porodu před reprezentačními povinnostmi. „Obětovala kvůli mně hodně a zaslouží si, abych byl u ní,“ zamilovaně vysvětloval na adresu své manželky. „Rodina je priorita, ale doufáme, že dorazí aspoň na druhý zápas s Lucemburskem. Když rodila moje žena, přišel jsem za ní, a protože byla v pořádku, vrátil jsem se do práce,“ reagoval trenér slovenského národního týmu Calzona.
Nakonec možná stihne pondělní duel Slovensko - Lucembursko.Maminka Kristýna uzavřela svou tenisovou kariéru již dříve. Otevřeně přiznala, že je pro ní prioritou rodina a zázemí, které jí vytvořil manžel Dávid. Před létem na sebe rodina strhla pozornost, když se měl Hancko stěhovat z nizozemského Feyenoordu do saúdskoarabského týmu an-Nasr. Již po vyřízení všech záležitostí, včetně opuštění bytu, přestup zkrachoval ze strany an-Nasru. Naštěstí se ale objevil zájem z Atlética Madrid, kde sportovní rodina našla štěstí, a Karolína zde přivedla na svět i druhého syna.
