Bývalá tenistka Plíšková: Další kluk v rodině!

Plíšková porodila druhého syna
Malý Dominik
Hancko ve Spartě
Vánoce slavila Plíškova s Hanckem u švagra Hrdličky, který tvoří pár s Karolínou Plíškovou
Takto Hancko s Plíškovou oznámili, že čekají rozšíření rodiny
Dávid Hancko se oficiálně stal posilou Atlétika Madrid
Byť Dávid Hancko původně odmítal přestup do Saúdské Arábie, nakonec by se měl stát novou posilou Al-Nassru
Rodinka Hancků. Vlevo fotbalista a tatínek Dávid, vpravo tenistka a maminka Kristýna a syn Adam
Dávid Hancko s rodinou po podpisu nové smlouvy v Nizozemsku
Při podpisu smlouvy do Nizozemska
A byli tři! Narození syna Adama si užili.
Adámek, syn Kristýny Plíškové a Dávida Hancka, si mohl po tátově triumfu potěžkat medaili
Adámek, syn Kristýny Plíškové a Dávida Hancka, si mohl po tátově triumfu potěžkat medaili
Slovenský fotbalový reprezentant Dávid Hancko a jeho partnerka Kristýna Plíšková.
Kouzelný zimní výlet Kristýny Plíškové a Dávida Hancka
Kristýna Plíšková si užila další Vánoce s milovaným Dávidem

Madridská radost! Bývalé tenistce Kristýně Plíškové (33) a fotbalistovi Dávidu Hanckovi (27) se narodilo druhé dítko. Z malého prvorozeného Adama se tak stal starší brácha. O novince informovala maminka na sociálních sítích.

„Dominik,“ stojí v radostném příspěvku, v kterém se pochlubili dalším přírůstkem pyšní rodiče. Původ jména pochází z latiny. V něm má význam »pán«.

Mezi prvními gratuloval Hanckův spoluhráč z národního týmu i ze Sparty Lukáš Haraslín. „Gratulujeme,“ napsal a přidal srdíčko a čtyřlístek. K němu se přidal přímo i Slovenský fotbalový svaz. „Gratulujeme, a hodně zdravíčka celé rodině,“ popřál.  

Hancko upřednostnil přítomnost u porodu před reprezentačními povinnostmi. „Obětovala kvůli mně hodně a zaslouží si, abych byl u ní,“ zamilovaně vysvětloval na adresu své manželky. „Rodina je priorita, ale doufáme, že dorazí aspoň na druhý zápas s Lucemburskem. Když rodila moje žena, přišel jsem za ní, a protože byla v pořádku, vrátil jsem se do práce,“ reagoval trenér slovenského národního týmu Calzona.

Nakonec možná stihne pondělní duel Slovensko - Lucembursko.Maminka Kristýna uzavřela svou tenisovou kariéru již dříve. Otevřeně přiznala, že je pro ní prioritou rodina a zázemí, které jí vytvořil manžel Dávid. Před létem na sebe rodina strhla pozornost, když se měl Hancko stěhovat z nizozemského Feyenoordu do saúdskoarabského týmu an-Nasr. Již po vyřízení všech záležitostí, včetně opuštění bytu, přestup zkrachoval ze strany an-Nasru. Naštěstí se ale objevil zájem z Atlética Madrid, kde sportovní rodina našla štěstí, a Karolína zde přivedla na svět i druhého syna.

 

 

