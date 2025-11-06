Kouč Žižovič (†44) zkolaboval během zápasu a zemřel: Děsivé podrobnosti!
Byl přímo u tragické nedělní smrti trenéra srbských Radniček Mladena Žižoviče (†44) během ligového zápasu s Mladostí. Kouč soupeře a Žižovičův kamarád Nenad Lalatovič (47) popsal jeho poslední chvíle.
„Seděli jsme na lavičkách a na dálku si povídali, všechno bylo normální. Pak si ale stoupl a já slyšel něco jako prasknutí. Začal vydávat divné zvuky, jako by se dusil. Okamžitě jsem ho chytil a snažil se mu pomoci, ale rychle ztratil vědomí,“ popsal Lalatovič kolaps svého kolegy, který zemřel cestou do nemocnice.
„ Volal jsem sanitku. Ta rychle dorazila, ale už ho nemohla zachránit. Bylo to hrozné, pořád to nechápu,“ pokračoval trenér Mladosti a promluvil i o osobním životě zesnulého kouče: „Vypadal naprosto v pořádku, cítil se skvěle, na nic si nestěžoval. Dokonce jsme společně plánovali nové projekty. Do té osudné chvíle bylo všechno normální.“
Obránce Mehmed Ćosić přidal i své svědectví. Již během oběda totiž Žižovič nebyl ve své kůži. „Říká se, že si stěžoval na rybu a řekl, že ji už jíst nebude. Během rozcvičky nebyly žádné problémy, zápas začal, všechno bylo v pořádku,“ prozradil Ćosić. „Usnul jsem až kolem půl třetí ráno. Nemám slov, jsme v šoku. Pořád si tu scénu přehrávám v hlavě. Dával mi instrukce, otočil se a v jednu chvíli jsem ho viděl, jak mluví s rozhodčím na lavičce. Pak šel k naší lavičce, otočil se k ostatním a řekl: »Nejsem v pořádku, nejsem v pořádku.« A pak se zhroutil,“ přidal podrobnosti obránce.
Rozhodčí hru během kolapsu zastavil. Poté, co byl trenér na nosítkách odvezen do nemocnice, nařídil sudí pokračovat v zápase. Hráči Radniček se semkli a rozhodli se, že budou bojovat za svého trenéra. To ale ještě netušili, že jim umírá v nemocnici. Po zápase se zdrcující zprávu o jeho skonu dozvěděli a přímo na hřišti propukli v pláč. Tréninky jim byly zrušeny a následující utkání proti FK Čukarički bylo odloženo.