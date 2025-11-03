Během jediného týdne zemřeli hned tři žokejové: Dostihy kosí smrt!

Dostihová sezona se pomalu blíží ke konci, letos ale v hodně temném hávu. Vždyť během jediného týdne nečekaně odešla tři velká žokejská jména.
Středa: Pavel Složil (†56)
Náhlý skon na závodišti
„Odešel náhle. Dřív než jsme byli připraveni,“ stojí na parte Pavla Složila st., jenž zemřel ve středu – pouhé dva dny po svých 56. narozeninách – přímo na závodišti v Radslavicích na Přerovsku.
Právě tam proběhne tento pátek poslední rozloučení. Složil jel 11krát Velkou pardubickou, největším úspěchem bylo druhé místo z roku 1997, kdy ho porazil pouze Josef Váňa. „Pavel byl každým coulem koňař a žokej par excellence. Budeme na něj vzpomínat jen v dobrém,“ hlesl pro Deník legendární Váňa. Bývalý úspěšný žokej a trenér Pavel Složil zemřel nečekaně v 56 letech • Facebook.com/dostihypce
Čtvrtek: Tommie Jakes (†19)
Po porážce si vzal život
Nesmírně talentovaný pohodový kluk. Tak o Tommiem Jakesovi hovoří všichni jeho blízcí. I před nimi ale teprve 19letý žokej, který v tak mladém věku stihl vyhrát 59 rovinových dostihů, skrýval depresivní tajemství.
Jen pár hodin poté, co zklamal na podniku v Nottinghamu (s koněm Guaranteem se držel dlouho na čele, pak mu ale došly síly a skončil až sedmý z devíti), si ve svém domě vzal život. „Policie přijela na místo činu ve čtvrtek 5:45 ráno a našla muže bez známek života. Následovat bude pitva,“ uvedl sbor z hrabství Suffolk. Jakes skrýval démony. • Profimedia
Sobota: Pavel Liebich (†79)
Šampion a Váňův idol
S ryzákem Sagarem hned třikrát za sebou ovládl Velkou pardubickou – v letech 1981, 82 a 83. Pavel Liebich se navzdory přetrvávajícím zdravotním problémům pořád držel u dostihového sportu. V Pardubicích byl jako divák i letos, pravidelně docházel na setkání vítězů.
Příští rok už to bohužel bude bez něj, v sobotu totiž přišla smutná novina, šampion ve věku nedožitých 80 let zemřel. „Poznal jsem ho jako veselého kluka. Vždycky jsme byli kamarádi a byl můj vzor,“ zavzpomínal pro Sport.cz Josef Váňa. Liebich na Velké pardubické, kterou v 80. letech třikrát vyhrál • ČTK – P. Khol a V. Galgonek
