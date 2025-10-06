Změna: Peltův nástup do vězení se ze zdravotních důvodů odkládá. Na kdy?
Odloženo, ovšem jen o čtyři dny. Městský soud vyhověl žádosti Miroslava Pelty a posunul jeho nástup do vězení z pondělí na pátek. Stalo se tak ze zdravotních důvodů.
Bývalý předseda fotbalové asociace a majitel FK Jablonec se měl v pondělí hlásit ve věznici v Liberci k nástupu výkonu trestu ve výši pěti a půl roku, který mu letos v květnu pravomocně potvrdil pražský Vrchní soud.
Šedesátiletý funkcionář ovšem už od 25. září leží v Ústřední vojenské nemocnici v Praze s blíže nespecifikovanými zdravotními obtížemi. Proto opakovaně žádal o odklad nástupu trestu s tím, že nejde o zdržovací taktiku, nýbrž medicínskou nutnost. Své žádosti opíral právě o lékařský posudek, který opuštění nemocnice nedoporučoval.
Pelta dvakrát neuspěl, povedlo se mu to až napotřetí se žádostí, která byla podaná v neděli. Soud vyhověl v pondělí po poledni, několik hodin před nástupem.
Pokud by došlo k opětovnému zamítnutí, byl ve hře docela bláznivý scénář: Pelta by v Praze ve „Vojenské“ podepsal revers, že navzdory varování lékařů „chce“ na vlastní riziko opustit nemocnici. Sanitka by ho převezla do věznice v Liberci, odkud by patrně cestoval zpět do Prahy, tentokrát do vězeňské nemocnice na Pankráci. A tam by se navrch mohlo stát, že by vězeňští doktoři shledali, že na léčbu nemají dostatečné možnosti, a tak by se pacient posunul zpět do ÚVN, kterou ráno opustil.
Peltu čeká operační zákrok
Na takový příběh ovšem nedošlo. „Soud nám vyhověl, nový termín nástupu je v pátek 10. října. Pan Pelta se v úterý podrobí operačnímu zákroku. Pak se uvidí, jak se budou věci po zdravotní stránce vyvíjet. Není však naším cílem nástup uměle oddalovat,“ říká Bronislav Šerák, advokát odsouzeného.
V Brně v pondělí nastoupí či již nastoupila do ženské věznice k výkonu svého šestiletého trestu vyneseného ve stejné kauze někdejší ministerská náměstkyně Simona Kratochvílová.
Je tu ovšem ještě jedna linka. Už po verdiktu podali Pelta i Kratochvílová k Nejvyššímu soudu mimořádný opravný prostředek, takzvané dovolání. To sice samo o sobě nemá odkladný účinek, ovšem oba nezávisle na sobě požádali tento soud o odložení vykonavatelnosti verdiktu, než bude o tomto dovolání rozhodnuto.
V překladu: Žádáme, abychom nemuseli do vězení, dokud Nejvyšší soud nerozhodne.
Právě o tomto (tedy o odkladu vykonavatelnosti, nikoli o vině jako takové) musí soud rozhodnout do čtrnácti dnů, což je do konce tohoto týdne. A to se kryje s čerstvě posunutým termínem Peltova nástupu. Pokud by Nejvyšší soud vyhověl, jeho nástup se zase (přinejmenším) o něco odloží.