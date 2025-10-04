Pelta je v nemocnici, s žádostí ale neuspěl. V pondělí by měl nastoupit do vězení
Leží v nemocnici, jeho stav se sice mírně zlepšil, měly ho však čekat důležité procedury řešící vleklé potíže. Proto Miroslav Pelta, bývalý šéf českého fotbalu, požádal soud o odklad nástupu do vězení, kam má dorazit v pondělí. V Liberci si má odpykat pět a půl roku trvající trest za ovlivňování rozdělování dotací do sportu.
Miroslav Pelta, jenž předává jablonecký klub, tým svého srdce, podnikateli Jakubu Střeštíkovi, leží aktuálně v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zdravotně ho doběhly poslední roky, kdy čelí soudnímu procesu.
Proto ústy svého právního zástupce Bronislava Šeráka požádal o odklad nástupu do vězení. „Od pětadvacátého září je Miroslav Pelta hospitalizován, došlo k nějakým komplikacím, ale více se ke zdravotnímu stavu klienta nechci, a ani nemohu vyjadřovat,“ řekl advokát ve čtvrtek. „Na základě aktuální dokumentace o zdravotním stavu klienta jsme rozhodli podat žádost o odklad výkonu trestu,“ doplnil.
Soud však nevyhověl.
Pelta má proto nyní jasně nalajnovaný program. V pondělí by se měl hlásit v Liberci, poté se podle všeho přesune do vězeňské nemocnice, která je v Praze na Pankráci.
Pelta byl odsouzen na pět a půl roku. Zadržen byl v květnu 2017, ve vazbě strávil měsíc, v červnu stejného roku byl propuštěn. Společně s ním byla odsouzena také bývalá náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová, a to na šest let.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|13
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|10
|0
|4
|6
|9:20
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu