Pelta je v nemocnici, s žádostí ale neuspěl. V pondělí by měl nastoupit do vězení

Miroslav Pelta musí nastoupit do vězeníZdroj: CNC/Karel Kopáč
Jiří Fejgl, Radek Špryňar
Chance Liga
Leží v nemocnici, jeho stav se sice mírně zlepšil, měly ho však čekat důležité procedury řešící vleklé potíže. Proto Miroslav Pelta, bývalý šéf českého fotbalu, požádal soud o odklad nástupu do vězení, kam má dorazit v pondělí. V Liberci si má odpykat pět a půl roku trvající trest za ovlivňování rozdělování dotací do sportu.

Miroslav Pelta, jenž předává jablonecký klub, tým svého srdce, podnikateli Jakubu Střeštíkovi, leží aktuálně v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zdravotně ho doběhly poslední roky, kdy čelí soudnímu procesu.

Proto ústy svého právního zástupce Bronislava Šeráka požádal o odklad nástupu do vězení. „Od pětadvacátého září je Miroslav Pelta hospitalizován, došlo k nějakým komplikacím, ale více se ke zdravotnímu stavu klienta nechci, a ani nemohu vyjadřovat,“ řekl advokát ve čtvrtek. „Na základě aktuální dokumentace o zdravotním stavu klienta jsme rozhodli podat žádost o odklad výkonu trestu,“ doplnil.

Soud však nevyhověl.

Pelta má proto nyní jasně nalajnovaný program. V pondělí by se měl hlásit v Liberci, poté se podle všeho přesune do vězeňské nemocnice, která je v Praze na Pankráci.

Pelta byl odsouzen na pět a půl roku. Zadržen byl v květnu 2017, ve vazbě strávil měsíc, v červnu stejného roku byl propuštěn. Společně s ním byla odsouzena také bývalá náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová, a to na šest let.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Baník102357:129
12Ml. Boleslav922515:248
13Dukla101457:147
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice100469:204
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
