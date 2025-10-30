Co dnes dělají mistři světa 2005: Hospoda u Staromáku, byty v centru Prahy i prkna na moři
Po čtyřech letech zlato! Na mistrovství světa 2005 ve Vídni navázala nejúspěšnější hokejová generace na zlatý hattrick z přelomu tisíciletí. Sezonu otevřel Světový pohár, NHL však záhy ochromila výluka kvůli sporu o novou kolektivní smlouvu. Protáhla se na celý ročník, spousta hráčů ujela do Evropy. Šampionát s hvězdami zámořské ligy přitahoval obrovskou pozornost. Tým vedený Vladimírem Růžičkou patřil k favoritům. Ve skupině prohrál s Ruskem 1:2, jinak nezaváhal. Ve finále přehrál silnou Kanadu 3:0, která sahala po třetím titulu v řadě. V článku iSportu se podívejte na přehled všech tehdejších šampionů.
Tomáš Vokoun
49 let
brankář
Český tým stál na něm. Výlukovou sezonu strávil v tehdy extraligovém Znojmě a ve Finsku. Na šampionátu ve Vídni chytal všechny zápasy až na jeden. Od Němců a ve finále s Kanadou nedostal ani gól. Na píchnutí do břicha odpověděl Danymu Heatleymu něčím nevhodným. U české kabiny se na něj pak sesypali pořvávající mravokárci z kanadského managementu a dost mu zkazili radost z titulu. V NHL tehdy patřil Nashvillu, čtyři sezony působil taky na Floridě, kde žije a trénuje děti. „Domů jezdíme jen v létě. Počasí je skvělé, užíváme si důchod,“ svěřil se.
Milan Hnilička
52 let
brankář
V extralize získal bronz s Libercem a byl vyhlášen nejlepším gólmanem extraligy. Ve Vídni nastoupil jen jednou, proti Kazachstánu (1:0). Po zlatu na olympiádě v Naganu získal ve Vídni třetí titul mistra světa, podílel se už na triumfech v letech 1999 a 2001. Po skončení kariéry dělal sportovního manažera Mladé Boleslavi a krátce asistenta kouče. Jako manažer osmnáctky byl u stříbra na mistrovství světa 2014, v sezoně 2017/18 se stal generálním manažerem reprezentace, pak šéfem Národní sportovní agentury. Poslední tři roky je sportovním manažerem národního týmu.
Adam Svoboda
+41 let
brankář
Na svém prvním mistrovství světa do hry nezasáhl. Brankář Norimberku byl dobrou duší mužstva, rozdával pozitivní náladu a zastával různé jinak významné role. Třeba po zápasech jezdil do hotelu napřed a postaral se, aby hráči měli po návratu dost chlazených nápojů. V následujícím roce získal stříbro na šampionátu v Rize, turnaje se zúčastnil čtyřikrát, ale ani jednou nenastoupil. Po Vídni 2005 působil v extralize, končil v Kazachstánu v sezoně 2016/17. Krátce dělal trenéra brankářů v Pardubicích. V květnu 2019 spáchal sebevraždu. Bylo mu 41 let.
Jiří Šlégr
54 let
obránce
Ziskem titulu mistra světa se mu otevřely dveře do Triple Gold Clubu pro hráče, kteří zvítězili na olympiádě, šampionátu a získali Stanley Cup. On a Jaromír Jágr jsou jedinými českými členy. Před lock-outem hrál NHL za Boston, kam se ještě na jednu sezonu vrátil. Odstávku zámořské ligy trávil v rodném Litvínově, kde taky končil kariéru. V roce 2015 se podílel na zisku extraligového titulu, tým trénoval, dva roky dělal generálního manažera. Vstoupil do politiky, tři roky byl poslancem Parlamentu České republiky, je členem Rady ČT. Nyní působí jako generální manažer reprezentace.
Tomáš Kaberle
47 let
obránce
Po otci Františkovi a bratrovi získal ve Vídni svůj jediný titul mistra světa. Během výluky hrál za mateřské Kladno. S 39 body (8+31) byl nejproduktivnějším bekem extraligy, na šampionátu nastupoval v první obraně s Jiřím Šlégrem. Účastník čtyř olympiád, čtyř MS a World Cupu 2004 získal v roce 2011 Stanley Cup s Bostonem, ale předtím oblékal tucet sezon dres Maple Leafs s stal se jejich ikonou. V NHL hrál naposledy za Montreal, ale usadil se v Torontu, kde řídí s manželkou italskou restauraci a trénuje. V době covidu rozvážel jídlo, do Česka se příležitostně vrací.
Pavel Kubina
48 let
obránce
S bilancí 2+2 byl nejproduktivnějším zadákem českého týmu. V NHL patřil Tampě, s níž získal rok předtím Stanley Cup. Vídeň pro něj vyústila třetím titulem mistra světa. Během přechodného návratu do extraligy hrál za Vítkovice. Během play off nařkl hlavního rozhodčího Petra Bolinu z podjatosti a dostal vysokou pokutu, kterou odmítl uhradit. Dokonce hrozilo, že bude mít zákaz reprezentovat. Nakonec jel, v národním týmu končil po zimních hrách 2010. V NHL hrál ještě za Toronto a Philadelphii, ale usadil se v Tampě, kde má firmu na prodej automobilů.
Jaroslav Špaček
51 let
obránce
Trofej z mistrovství světa přijel ukázat do rodných Rokycan. Patřil ke klíčovým postavám vítězného týmu, vyrovnával na 2:2 ve čtvrtfinále proti USA, v němž Češi vrátili Američanům porážku po nájezdech z předchozího šampionátu v Praze. Výlukovou sezonu začínal v Plzni, odkud přešel do Slavie. Před lock-outem hrál v NHL za Columbus, po ní ho šoupli do Chicaga. Kariéru končil v roce 2013 extraligovým titulem s Plzní, na němž se podílel jako hráč i asistent. V této roli působil celkem sedm sezon taky u reprezentace. Čtvrtým rokem je manažerem mládeže v Plzni.
Marek Židlický
48 let
obránce
Gólem na 1:2 na začátku třetí části čtvrtfinále s Američany odstartoval velký návrat českého týmu. Ve Vídni získal své jediné zlato, vybrali ho do all-stars turnaje. Na lock-out se vrátil do finského IFK Helsinky, odkud vystřelil do světového hokeje. V NHL začínal v Nashvillu, hrál za Minnesotu, New Jersey, Detroit a New York Islanders. Ještě devět let patřil k základním pilířům reprezentace. Od roku 2018 byl asistentem Radima Rulíka u české dvacítky, s nímž se pak přesunul k áčku. „Je v kondici, že by klidně mohl hrát na olympiádě,“ řekl kouč nároďáku o Židlickém.
Jiří Fischer
45 let
obránce
Vítěz Stanley Cupu 2002 v NHL po své páté sezoně v Detroitu zamířil do Liberce, s nímž vybojoval extraligový bronz. Vídeň byla po Světovém poháru 2004 jeho druhým a posledním velkým turnajem, jehož se zúčastnil coby hráč. Památné jsou záběry z finále šampionátu, kdy mu Kanaďan Ryan Smyth osekává nohy jako kmen. A on drží a drží… V NHL nehrál jinde než za Red Wings. Kariéru ukončil ze zdravotních důvodů v roce 2007 a hned přesedlal do oddělení pro hráčský rozvoj. Dělal rovněž asistenta u české dvacítky, skauta a generálního manažera reprezentace.
František Kaberle
51 let
obránce
S Davidem Výborným byl u všech pěti triumfů zatím poslední zlaté generace. Do Vídně přijel ze švédského MODO. Vyhrál tam už v roce 1996, byl u vítězného hattricku v letech 1999 až 2001. Šlo o jeho poslední šampionát, o rok později jel ještě na ZOH do Turína. Před výlukou hrál v NHL za Atlanta Thrashers, po ní pokračoval v Carolině. Ve finále Stanley Cupu vstřelil vítězný gól. Na sklonku kariéry se vrátil do Kladna, extraligu hrál ještě za Pardubice a Plzeň. V ročníku 2016/17 dělal asistenta u kladenského týmu, ale u hokeje nezůstal. Provozuje restauraci Kozlovna ve čtvrti Rozdělov.
Jan Hejda
47 let
obránce
Odchovanec pražské Slavie přijel na svůj třetí šampionát z ruské KHL. Před finálovým zápasem nemohl usnout do půl čtvrté. Pak se šťouchal s Kanaďany a těsně před koncem trpěl na trestné lavici. Na mistrovství světa byl sedmkrát, jako hráč NHL se zúčastnil ZOH 2010. V sezoně 2015/16 naposledy obul „profesionální“ brusle, v AHL v týmu Lake Erie Monsters. Po dvouletém odpočinku se vrhnul na trénování mládeže v Coloradu, kde zakotvil. Dvě sezony trénoval U14 nejvyšší kategorie AAA, následně se přesunul do Chicaga, kde se věnoval synovi Matheasovi, jemuž je nyní 16 let a pokouší se rozjet hokejovou kariéru, nyní v týmu ze severní Alberty.
Jaromír Jágr
53 let
útočník
Velkým tématem šampionátu se stal i jeho malíček, který mu zlomil německý dareba Stefan Schauer. Ve 33 letech stále patřil mezi nejlepší útočníky na světě. Ve sbírce úspěchů nechyběl Stanley Cup, olympijské zlato, trofeje NHL. Ze čtyř startů na MS však vytěžil jen bronz v roce 1990. Do Vídně přijel z Omsku, kam si přes Kladno odskočil z New York Rangers. S 9 body (2+7) byl nejproduktivnějším českým hráčem a konečně se dočkal. O pět let později vyhrál šampionát podruhé. Ještě v 53 letech hraje extraligu, vydal paměti a je menšinovým vlastníkem Kladna.
Petr Čajánek
50 let
útočník
Tvořivý centr měl za sebou dvě sezony v St. Louis, kam se po výluce ještě vrátil. Mezitím našel útočiště v mateřském Zlíně. Na mistrovství světa skóroval proti Bělorusku a dal první gól v semifinále se Švédy. Češi nakonec udolali Tre Kronor 3:2 v prodloužení. Po svém třetím zlatu ze šampionátu přidal ještě bronz na olympiádě v Turíně 2006, se Zlínem vyhrál v roce 2014 extraligu. Po skončení kariéry se stáhl. Chodí zásadně bos a provozuje školu Vivid Hockey ve Zlíně, kde mu pomáhají další bývalí útočníci Ondřej Veselý a Dušan Bařica.
Martin Ručinský
54 let
útočník
Kolem jeho nominace se strhl největší poprask. Po operaci břišních svalů nemohl ani naplno trénovat. Trenér Růžička ho vzal a jeho tah se náramně vyplatil. V 34 letech nejstarší člen mužstva rozhodl nájezdový rozstřel proti USA. Ve finále přihrál na úvodní gól Václavu Prospalovi, sám zvýšil na 2:0. Po zisku extraligového titulu s Litvínovem v roce 2015 ukončil kariéru. V sezoně 2016/17 dělal GM reprezentace. Několik let provozuje s Petrem Nedvědem restauraci Střídačka nedaleko Staroměstského náměstí. S Jiřím Šlégrem a Robertem Reichlem se snaží zachránit litvínovský hokej.
Radek Dvořák
48 let
útočník
Byl hokejové štístko. Třikrát startoval na mistrovství světa, třikrát byl zlatý. Jako hráč Edmontonu se rodák z Tábora uchýlil na lock-out do Českých Budějovic a výrazně pomohl jihočeskému klubu k návratu do extraligy. Na mistrovství světa vstřelil jeden gól. Jeho rána švihem ze 65. minuty semifinále proti Švédsku poslala Čechy do bitvy o zlato. Od Vídně už nikdy nereprezentoval. V NHL strávil 18 sezon, během výluky 2013 hrál za švýcarský Davos. Po skončení aktivní dráhy se usadil na Floridě, kde působil čtyři roky. Deset let trénuje s Tomášem Vokounem děti.
Václav Prospal
50 let
útočník
Na šampionátu zářil, jeho nejdůležitější kouskem byl vedoucí a tím pádem i vítězný gól ve finále proti Kanadě. Ten rok měl vůbec „zlatou“ ruku, v první lize táhl České Budějovice za postupem do extraligy, během soutěže a následné baráže zapsal neuvěřitelných 118 bodů (43+75) v 55 utkáních. Po výlukovém ročníku se vrátil do Tampy, kde znovu řádil 80 body. Po skvělé kariéře (1108 duelů v NHL) se rozhodl trénovat, nejprve vedl mladé Scorpions z Tampy, poté dostal laso k reprezentaci, Motor vytáhl do extraligy, než se ozvala organizace Buffala s rolí asistenta kouče farmy v Rochesteru. V AHL je třetím rokem.
Martin Straka
53 let
útočník
Kam jinam by se měl během lock-outu vrátit než do Plzně? V té době ještě přechodně, jakmile se NHL vrátila do práce, pelášil do New York Rangers. Kapitánem reprezentace byl na MS 2004 v Praze, kde český tým vyřadili ve čtvrtfinále Američané. Traduje se, že céčka se vzdal sám, nicméně osud se obrátil. V západočeské metropoli se zahnízdil až po 12 sezonách v zámoří. Ve druhém prodloužení sedmého finále proti Zlínu v čase 96:15 vstřelil rozhodující gól a rozhodl o zisku historicky prvního titulu pro mateřský klub. Je majitelem hotelu na Zadově, postavil hotel U Zvonu v centru Plzně. Od roku 2009 byl majoritním vlastníkem klubu, nyní je spoluvlastníkem.
Aleš Hemský
42 let
útočník
Hokejový virtuos uměl bavit diváky neskutečnými akcemi, když měl den, vodil si protihráče poslepu, co gól, to byla skoro umělecká paráda a zásilka do highlightů. „Připomínáš mi mě, když jsem byl mladší,“ řekl mu Jaromír Jágr. Nemít smůlu na zranění, odehrál v NHL možná o tři stovky zápasů víc. Ramena, kyčle a v neposlední řadě otřesy mozku. V závěru kariéry mu naplno propukly trable s neřešenými úrazy hlavy. Silné bolesti jej denně provázely po dobu několika let, nesnesl větší zátěž, a jak se párkrát svěřil, neměl sílu si ani hrát se svými syny, jak na tom byl zle. Dodnes Hemského mrzí sedmý finálový zápas Stanley Cupu z roku 2006, kdy jeho Edmonton podlehl Carolině.
David Výborný
50 let
útočník
Ve 30 letech hrál svůj desátý z celkem jedenácti šampionátů, získal pátý titul, což se povedlo jen jemu a Františku Kaberlovi. Poprvé byl kapitánem vítězného mančaftu. Na výluku se vrátil do Sparty z Columbusu. Jako hráč končil po sezoně 2015/16 v Mladé Boleslavi, kde později přesedlal na pozici sportovního manažera. Jenže tahle role mu nevyhovovala a po roce skončil. Místo toho se začal věnovat obchodu s nemovitostmi, které skupoval za peníze vydělané v zámoří od roku 2003. Ještě před koncem kariéry založil firmu, která rekonstruuje a následně prodává byty v centru Prahy.
Jan Hlaváč
49 let
útočník
Ve Vídni vstřelil jeden gól, za plejádou českých ikon si plnil defenzivní úkoly. Následující rok strávil v Ženevě a v sezoně 2006/07 slavil se Spartou ligový titul, její zatím poslední. Nyní s Richardem Žemličkou cepuje sparťanský dorost, zahajuje studium trenérské licence A. V profesi chce dosáhnout co největších úspěchů. „Studovat není od věci, je to zapotřebí,“ říká dvojnásobný mistr světa. Ostatní aktivity omezil. „S hokejovým zápřahem mám jediný volný den v týdnu. V létě jedeme na dovolenou, ale třeba s golfem už je konec,“ hlásí. S manželkou Marikou má dvě dcery, starší Allison pracuje na Floridě na významné pozici v oboru hotelnictví.
Petr Sýkora
48 let
útočník
Do Vídně tehdy přijel z ruského Magnitogorsku a jako obvykle rychle zapadl do týmu. To k němu patřilo, všude byl oblíbeným spoluhráčem a GM klubů jej rádi najímali i díky jeho povaze, ačkoli prvotní byla střelecká pohotovost. V kariéře pětkrát (!) bojoval ve finále Stanley Cupu, radoval se dvakrát – s Devils a s Penguins. Dlouhou profesionální dráhu ukončil v Bernu a pak si umanul, že ze syna Nicolase vychová hokejistu. Mladý Niky zdědil kanonýrský talent, dostal se i do mládežnického výběru USA, nyní 18letý talent působí v kanadské OHL. Táta Petr vlastní nejvyšší trenérskou licenci USA Hockey, žije na Floridě.
Josef Vašíček
+30 let
útočník
V poslední minutě finále s Kanadou zabodl do opuštěné branky třetí touchdown a oslavy titulu mistrů světa mohly propuknout. Dobrák z Havlíčkova Brodu během lock-outu hrál za Slavii, odkud už vyrazil do zámoří. V NHL hrál za Carolinu, v sezoně po vídeňském šampionátu s Hurricanes získal Stanley Cup, zůstal celkem šest sezon, hrál ještě za Nashville a New York Islanders. Tři roky strávil v ruském Lokomotivu Jaroslavl, 7. září 2011 zahynul při leteckém neštěstí. Tragédie zasáhla celý tým, v troskách letadla zemřeli ještě útočník Jan Marek a obránce Karel Rachůnek.
Václav Varaďa
49 let
útočník
Z nadějného střelce ho za mořem přeškolili na obranáře. Velký bojovník získal zlato už na šampionátu v Petrohradě 2000, kde spasil český tým gólem ve čtvrtfinále proti houževnatě vzdorujícím Lotyšům. Po pěti letech přidal druhou medaili. Ve Vídni mu zlomili malíček, stejně jako Jaromíru Jágrovi. Jen se o tom nevědělo. Tehdejší hráč Ottawy prožil výluku ve Vítkovicích, končil jako hrající asistent v Třinci. Coby hlavní kouč získal s Oceláři tři extraligové tituly, celkem má čtyři a k tomu dvě stříbrné. Vedl českou osmnáctku a dvacítku, v extralize ještě Pardubice a nyní zvedá Vítkovice.
Radim Vrbata
44 let
útočník
V NHL zvládl úctyhodných 1057 zápasů, v nichž nasbíral 623 bodů. Jeho rychlost platila na obránce soupeře ještě v sezoně 2017/18, kdy pálil za floridské Panthers. Poté se vrátil do rodné Mladé Boleslavi a v klubu Bruslařů prodal své nabyté zkušenosti. V jeden čas byl i minoritním vlastníkem klubu, velkou stopu zanechal v roli sportovního ředitele, z níž režíroval vzestup podceňovaného týmu mezi ambiciózní extraligové celky. Díky svému manažerskému oku dokázal nalákat do BK i levné, ovšem pracovité hráče, kteří se odtud odrazili do světa, jako Radim Zohorna a další. Nyní je hráčským zástupcem.
Petr Průcha
43 let
útočník
Na mistrovství světa se tehdy 22letý útočník dostal z Pardubic a nastoupil v úvodních třech utkáních. Pokračoval v New York Rangers, Arizoně či Petrohradu. Kariéru ukončil před dvanácti lety kvůli obtížím po opakovaných otřesech mozku. Časem se z problémů dostal a užívá si života, zamiloval si vodní sporty. Většinu roku tráví ve Španělsku u Marbelly, kde brázdí mořské vlny na klasickém surfu, kite surfu nebo wing foilu. „Je tu málo lidí, což mi vyhovuje,“ hlásí. V zimě vyráží do Alp se snowboardovým prknem. Do Čech se vrací na léto, kdy je na jihu Evropy nejvíc vedro.