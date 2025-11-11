Vladař, pozitivní bod úvodu NHL: Chytám víc, je to pro mě nové. O rvačkách i olympiádě
Změna prostředí mu sedla. Taky proto je Dan Vladař (28) v očích mnoha horkým kandidátem na pozici jednoho ze tří nominovaných brankářů Česka pro únorovou olympiádu. Gólman Philadelphie uspěl v šesti z devíti vystoupení po letním přesunu z Calgary. „Každý brankář řekne, že může mít nejhorší statistiky v lize, když vyhrává,“ přiznává účastník posledního mistrovství světa. Pověst Flyers coby pohřebiště brankářů hodil za hlavu.
V aktuální sezoně už chytil 6,1 gólu nad očekávání, což je výkaz, který Dana Vladaře vynesl do elitní desítky statistik. Čísla ale nikdy nepřeceňoval. Soustředí se na práci, třeba i proto, aby Philadelphii přesvědčil k nákupu dalších Čechů. „Chybí mi tady,“ neskrývá.
Povykládáte si občas v češtině aspoň s asistentem Jaroslavem Svejkovským?
„Když jsme na obědě a vylidní se, popovídáme si. Je hrozně fajn. Ale vztah máme na profesionální úrovni, je to trenér. Má můj respekt, on ho k hráčům chová taky. V ničem mi nepomáhá, takhle to na této úrovni opravdu nefunguje.“
Jak jste pracoval se zakořeněnou představou, že Philadelphie bývá pohřebištěm brankářů?
„Neřešil jsem to. Doneslo se to ke mně, nebudu lhát, ale byl jsem sebejistý. Neříkalo se tady v kabině, když jsem přišel: ‚Jé, tak jsi další v řadě!‘ Musím dělat práci na sto procent, pak budu vědět, že šanci mám. Chci klukům pomoct vyhrávat zápasy. Od prvního dne se chovají hrozně hezky. Chybí mi jen Čech nebo Slovák, doufám, že ukážu naši mentalitu, aby tu ty kluky brali.“
Co tedy cítíte při ohlédnutí za svými dosavadními výkony?
„Z nějakého osobního hlediska malinká spokojenost být může. Ale vím, jak je sezona dlouhá. Odvádíme dobrou práci, sbíráme body, vyhráváme. Držíme se v mixu kolem play off, ale Východ je vyrovnaný. Stojíme pevně nohama na zemi a snažíme se zlepšovat.“
Co se pro vás přesunem z Calgary změnilo z herního hlediska?
„Že chytám víc. Mám větší šanci, což je pro mě v něčem nové. Tolik netrénuju ani neposiluju, protože hraju. Jsou tam rozdíly, předtím jsem měl víc času, teď ho strávím regenerací. Musel jsem upravit režim, ubrat v tréninku. Obě organizace se ke mně každopádně chovaly slušně, hezky.“
A životní proměna?
„Počasí je největší změna. Člověk ráno otevře oči a už necítí, že venku je minus dvacet. To je velký rozdíl. Amerika je specifická, jsme tady víc roztahaní, pro nás z Evropy to je všude daleko. Na druhou stranu si nestěžujeme, líbí se nám tady.“
Jde srovnat tíhu očekávání v kanadském Calgary a ve Philadelphii?
„Tlak může být všude. Záleží, co to vlastně je. Za mě je tlak, co si člověk sám připustí: média, rodina, kamarádi. Ať máte dobrý nebo špatný zápas, lepší je nic nečíst. Najdou se lidi, kterým nebudete sympatický, a můžete dělat cokoliv. Nečtu komentáře ani sociální sítě, hlavně po zápasech. Člověku to trošku rozváže ruce, když se nezaobírá názory ostatních.“
CHYCENÉ GÓLY OPROTI OČEKÁVÁNÍ (2025/26)
Pořadí
Brankář
Tým
Chyc. góly nad očekávání
1.
Spencer Knight
Chicago
13,3
2.
Connor Hellebuyck
Winnipeg
11,9
3.
Lukáš Dostál
Anaheim
9,6
8.
Jakub Dobeš
Montreal
6,4
10.
Dan Vladař
Philadelphia
6,1
Co rozdíl ve fanouškovské kulise? Pocítil jste sílu derby mezi Philadelphií a Pittsburghem?
„Stoprocentně. Ve Philly měli vždy radši tvrdší hokej, hity a rvačky. Naši fanoušci to milujou, kolikrát v takové situaci řvou víc než u gólů. S Pittsburghem to bylo cítit už od rozbruslení, diváci derby prožívají hodně. Kluci mezi sebou nemají dobrou krev, hlavně ti, co jsou v týmech déle. A přetrvává to. Ale v Kanadě zažijete zase něco úplně jiného. Hokeji tam hodně rozumí, sledují hru spíš potichu, v Americe jsou víc pobláznění.“
Kdo se v mužstvu pasuje do pozice lídrů?
„Nejvíc se to upíná ke Couturierovi, Sanheimovi a Konecnymu. Svoji mentalitu si pořád udržují, jsou na ledě hrozně nepříjemní. Philadelphie obecně není moc oblíbená, je nepříjemná pro ostatní týmy. Ale i mladí kluci se nebojí cokoliv říct, v kabině je parta dobrá.“
Co vás k Flyers lákalo kromě výdělku?
„Peníze jsou taky důležité, ale pořád nejsem ve věku, kdy bych nemohl něco dokázat. Peníze nehrály takovou roli. Spíš šance, kterou jsem cítil. Zatím se to jeví jako dobré rozhodnutí. Sezona je ale dlouhá, člověk nemůže usnout na vavřínech. Bude to ještě boj, ale jsme připravení, těšíme se. Nepočítalo se s námi tolik, což nám dává vítr do plachet.“
Takže tabulku sledujete?
„Nemyslím si, že bychom na ni vůbec nekoukali. Ale chceme se soustředit na sebe, na systémové věci.“
Nakolik se upínáte k olympiádě, kde už je jedno brankářské místo zabrané s předstihem nominovaným Lukášem Dostálem z Anaheimu?
„Každý říká, že by to byl splněný sen. Kluci z NHL i z Evropy se tam chtějí dostat, nic neobvyklého. Ale zároveň vím, že je to strašně daleko, úplně se na olympiádu neupínám. Snažím se budovat pozici ve Philadelphii. Za pozvánku bych byl rád a strašně vděčnej. Ale nepletu si nad sebou žádný bič, že by bylo všechno špatně, kdybych se do týmu nedostal.“
Konkurence je mezi tyčemi větší než na jiných pozicích.
„Myslím, že je to dobře pro nás gólmany i český hokej. Není tu jeden dva brankáři, pro trenéry komfortnější pozice, je z čeho vybírat. Kluci, co jsou v NHL, jsou všichni perfektní.“
Máte proti ostatním výhodu v podobě letošního startu na mistrovství světa?
„Neřekl bych. Chtěl jsem jet, splnit si dětský sen, v životě jsem na MS nebyl. Nechtěl jsem dřepět doma, koukat a přemýšlet, že bych tam rád byl. Agenti úplně rádi nebyli, ale bylo to pro mě nejlepší. Že by mi MS mělo pomoct na ZOH, ovšem nevěřím. Když budu chytat dobře, šance bude. Máme kvalitní reprezentační trenéry. Věřím, že vyberou ten nejlepší tým, a třeba překvapíme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|16
|8
|3
|1
|4
|54:47
|23
|2
Carolina
|15
|8
|3
|0
|4
|59:42
|22
|3
Montreal
|15
|5
|5
|2
|3
|57:47
|22
|4
Pittsburgh
|17
|9
|0
|3
|5
|57:48
|21
|5
Boston
|17
|6
|4
|0
|7
|57:56
|20
|6
Ottawa
|16
|5
|3
|3
|5
|57:58
|19
|7
Tampa
|15
|6
|2
|2
|5
|46:41
|18
|8
Flyers
|15
|4
|4
|2
|5
|43:39
|18
|9
Islanders
|16
|7
|1
|2
|6
|53:53
|18
|10
Rangers
|17
|6
|2
|2
|7
|41:43
|18
|11
Detroit
|16
|6
|3
|0
|7
|46:51
|18
|12
Toronto
|16
|6
|2
|1
|7
|59:60
|17
|13
Florida
|16
|7
|1
|1
|7
|43:48
|17
|14
Washington
|15
|6
|1
|1
|7
|42:38
|15
|15
Columbus
|15
|5
|2
|1
|7
|48:50
|15
|16
Buffalo
|15
|4
|1
|4
|6
|41:49
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|16
|9
|1
|5
|1
|64:42
|25
|2
Anaheim
|15
|8
|3
|1
|3
|63:46
|23
|3
Dallas
|16
|7
|2
|3
|4
|49:51
|21
|4
Chicago
|16
|7
|1
|3
|5
|53:41
|19
|5
Winnipeg
|15
|8
|1
|0
|6
|47:39
|18
|6
Vegas
|15
|6
|1
|4
|4
|48:45
|18
|7
Utah
|16
|6
|3
|0
|7
|51:50
|18
|8
Seattle Kraken
|15
|4
|3
|4
|4
|39:44
|18
|9
Kings
|16
|4
|3
|4
|5
|45:51
|18
|10
Edmonton
|17
|4
|3
|4
|6
|52:61
|18
|11
San Jose
|16
|4
|3
|3
|6
|53:56
|17
|12
Minnesota
|17
|5
|2
|3
|7
|50:57
|17
|13
Vancouver
|17
|4
|4
|1
|8
|50:58
|17
|14
Nashville
|18
|4
|1
|4
|9
|47:65
|14
|15
St. Louis
|16
|5
|0
|3
|8
|44:63
|13
|16
Calgary
|17
|3
|1
|2
|11
|36:55
|10