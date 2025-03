Pančochová v slzách: Parťačka přišla děsivým způsobem o muže

Láska k horám je spojovala, nakonec ale právě ona zabíjela. Snowboardistka Šárka Pančochová (34) se s fanoušky podělila o bolest, kterou momentálně sdílí se svou parťačkou z prkna a režisérkou Leanne Pelosiovou. Ta za dost drsných okolností přišla o svého manžela Jeffa...

Leanne se z tragického momentu veřejně vyzpovídala a z jejich slov jde mráz po zádech. „Ku**a,“ začala expresivně své myšlenky. Pak následovalo vyznání jejímu muži. „Jeffe, vždycky jsi tu pro mě byl. Tohle je naprosto zničující. Jsem nekonečně vděčná za to, že ses objevil v mém životě na začátku roku 2000. Jsem navždy vděčná věčnosti za hloubku lásky, kterou jsem mohla zažít. Více než 20 let čisté lásky a dobrodružství, než jsme přivítali naše první dítě. Vím, že jsi ve svých posledních výdeších myslel na Khybera a dával mi sílu být mu oporou,“ psala Pelosiová svému muži ve vzkazu do nebe. Pak přišel drsný popis toho, co Leanne při tragédii zažila.

„Opravdu nejhorší zpráva, jakou jsem mohla dostat. Bylo hrozné dorazit na laviniště, kde nikdo nebyl na povrchu. Čtyři pohřbení lidé. Jdu. Nakonec jsem tě vyhrabala. Bylo to ku**a brutální, ale byl to dar tě naposledy vidět,“ líčila snowboardistka a filmařka hrůzný moment.

„Snažila jsem se tě ze všech sil oživit. Je neuvěřitelně těžké teď přežívat. Lpím na všech vzpomínkách na tebe. Nevím, co dělat jiného než žít přítomným okamžikem. Nejsem si jistá, co přinese budoucnost. Jediné, co vím, je, že jsem pekelně vděčná za to, že jsem s tebou a že jsi mi dal ten největší dar v životě, Khybera,“ pokračovala zdrcená Pelosiová.

Právě synovi musela pak sdělit, že tatínka už bohužel nikdy neuvidí. „Oznámila jsem mu, že jsi dnes večer zemřel a on už říkal, že ho napadlo pořídit velkou trampolínu, na které by se dalo skákat do nebe a dostat tě zpátky na zem,“ popsala dojemnou reakci chlapečka. Závěrem všem poděkovala za projevenou lásku a kondolovala ostatním zasaženým rodinám.

Smutná zpráva zasáhla i českou snowboardistku Šárku Pančochovou. „Moje srdce je zlomené,“ reagovala nejprve v komentářích pod příspěvkem na sociálních sítích. „Šílená ztráta. Mé srdce je se všemi rodinami zasaženými touto událostí,“ dodala později.